МИД РФ сообщил о гибели российской гражданки в Мексике во время домашних родов

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21 января 2022, 18:08 Источник: МИД РФ

город Канкун, фото: pixabay.com

МИД РФ в пятницу сообщил о гибели российской гражданки в Мексике во время домашних родов. Трагедия произошла 16 января. В ходе родов, которые проходили в домашних условиях в городе Канкуне, возникли серьезные осложнения.

Своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь роженице не получилось, и россиянка скончалась. Новорожденный, к счастью, выжил.

Сейчас по линии посольства России в Мехико семье погибшей россиянка оказывается все необходимое содействие, в том числе в оформлении документов для перевозки тела женщины или урны с ее прахом на родину в Россию.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что произошла очередная трагедия. В МИДе считают, что это происшествие должно стать предостережением для граждан России, планирующих воспользоваться услугами частных компаний, которые занимаются популяризацией и организацией перинатального туризма.

Беременные россиянки едут за границу, в том числе в Мексику, для рождения ребенка и получения гражданства.

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