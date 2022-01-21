Коллектив ММК награжден Почетным знаком «За успехи в труде»

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21 января 2022, 14:55 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

С выдающимся достижением сотрудников предприятия поздравил губернатор Алексей Текслер.

В канун 90-летнего юбилея компании коллектив Магнитогорского металлургического комбината был награжден Почетным знаком РФ «За успехи в труде». Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.

Со знаковым событием магнитогорцев и жителей Южного Урала поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Магнитка одной из первых в стране удостоилась столь высокой государственной награды для лучших трудовых коллективов, учрежденной в России в 2021 году. Глава государства отметил большой вклад работников ММК в развитие российской металлургии и высокие производственные показатели компании», — прокомментировал глава региона.

Напомним, что 1 февраля исполнится 90 лет со дня получения первой чугунной плавки на доменной печи №1 будущего комбината.

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