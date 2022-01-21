Песков назвал «фантастической» историю о похищении супруги чеченского экс-судьи

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21 января 2022, 14:55 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «фантастической» историю о похищении супруги бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Зарему Мусаеву увезли на допрос неизвестные, представившиеся оперативниками.

Адвокат Наталья Добронравова рассказала, что злоумышленники представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, затем предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, и увезли на допрос. Юрист добавила, что около подъезда стояли кавказцы в штатском и масках.

«Фантастическая история. Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений, уж слишком в неправдивое время мы живем»,- высказал официальный представитель Кремля.

Песков пояснил, что видел сообщения в СМИ, но не знает, насколько они достоверны. Пресс-секретарь отметил, что если речь идет о похищении, то кто-то подаёт заявление в полицию – «и полиция начинает действовать в строгом соответствии с должностными инструкциями, с ведомственными инструкциями». Он добавил, что никакого особого статуса у чеченских силовиков нет.

«У нас единое правовое поле»,- продолжил Песков.

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