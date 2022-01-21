Челябинской области подарили 88 роз в честь 88-летия
21 января 2022, 14:37 Татьяна Михайлова
Необычный подарок смастерили жители Троицка.
К акции медиахолдинга «Гранада Пресс» #ЧоЗа88 присоединяется все больше южноуральцев. Участникам предлагается поздравить родной регион необычным способом, совершив маленький подвиг. Кто-то прошел 88 тысяч шагов, 88 раз забросил баскетбольный мяч в корзину или слепил 88 пельменей.
Сотрудники троицкого Комплексного центра социального обслуживания населения вместе с пожилыми гражданами из отделения дневного пребывания сделали две восьмерки, которые украсили 88 розами.
Добавим, что акция продлится до конца января. Чтобы стать ее участником, необходимо опубликовать фото и видео воплощения идеи, которая должна быть связана с цифрой 88 — именно столько лет в январе исполнилось Челябинской области. Пост должен быть сопровожден хэштегом #ЧоЗа88.
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