Челябинской области подарили 88 роз в честь 88-летия

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

21 января 2022, 14:37 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено МБУ «Комплексный центр» (Троицк)

Необычный подарок смастерили жители Троицка.

К акции медиахолдинга «Гранада Пресс» #ЧоЗа88 присоединяется все больше южноуральцев. Участникам предлагается поздравить родной регион необычным способом, совершив маленький подвиг. Кто-то прошел 88 тысяч шагов, 88 раз забросил баскетбольный мяч в корзину или слепил 88 пельменей.

Сотрудники троицкого Комплексного центра социального обслуживания населения вместе с пожилыми гражданами из отделения дневного пребывания сделали две восьмерки, которые украсили 88 розами.

Добавим, что акция продлится до конца января. Чтобы стать ее участником, необходимо опубликовать фото и видео воплощения идеи, которая должна быть связана с цифрой 88 — именно столько лет в январе исполнилось Челябинской области. Пост должен быть сопровожден хэштегом #ЧоЗа88.

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