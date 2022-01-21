Дмитрию Харатьяну исполнилось 62 года: творческий путь актера

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21 января 2022, 13:00 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает советский и российский актёр, телеведущий, кинопродюсер, а также народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян. Ему исполняется 62 года.



Дмитрий родился 21 января 1960 года в городе Алмалыке Ташкентской области. Его отец работал преподавателем технического ВУЗа, и был кандидатом технических наук, умер от коронавируса. Мать инженер-строитель, более десяти лет была депутатом городского Совета депутатов города Красногорска Московской области. Через год после рождения Дмитрия его отец получил квартиру в Липецке, а в 1963 году семья Харатьянов переехала в город Красногорск Московской области, где артист живёт до сих пор. Ещё будучи школьником, Дмитрий Харатьян дебютировал в кино в одной из главных ролей в фильме «Розыгрыш» режиссёра Владимира Меньшова, попав на пробы на «Мосфильм» по сути дела случайно — его позвала на студию знакомая девочка. Но из всех претендентов на роль ученика 9-го «Б» класса Игоря Грушко режиссёр выбрал именно Дмитрия. Эту картину, вышедшую на советские экраны в 1976 году, зрители встретили очень тепло, а актёр Дмитрий Харатьян обрёл всесоюзную известность.



Однако, провалив после окончания школы экзамены в Щукинское училище, Дмитрий отправился в геологическую экспедицию, и лишь в 1978 году поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.



В 1983 году на экраны вышел фильм «Зелёный фургон» с Харатьяном в главной роли. Фильм имел большой зрительский успех. В этом фильме Дмитрий Харатьян впервые запел, исполнив песни композитора Максима Дунаевского «Двадцатый год» и «Ты где, июль?». Начало 1990-х годов стало для актёра творчески насыщенным — помимо прочих работ, он снимался в продолжении «Гардемаринов», в комедиях Леонида Гайдая, у которого впервые играл в картине «Частный детектив, или Операция „Кооперация“», в детективной ленте «Чёрный квадрат», где его партнёром был Виталий Соломин, сыграл главную роль.



В 2008-м году 14 декабря и 21 декабря на телеканале «ТВР» вёл программу «Званая ночь». В 2009 году вместе с Ольгой Орловой участвовал в третьем сезоне музыкального телешоу «Две звезды» на российском «Первом канале», где завоевал третье место.



В августе 2013 года в Красногорском районе Московской области открылась театральная студия «Школа гардемаринов» под руководством Харатьяна.



Первая жена актера Марина Владимировна Буримова. Она училась вместе с Дмитрием Харатьяном в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. Супруги развелись в 1988 году, также у них есть дочь. Второй избранницей Дмитрия стала актриса Марина Владимировна Майко. У пары есть сын.







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