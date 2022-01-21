Пандемия, вероятно, не закончится в этом году

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21 января 2022, 12:15 Александр Крохмаль, Журналист

Несмотря на благоприятные прогнозы отдельных экспертов, пандемия не заканчивается и продолжает бить антирекорды. За последние сутки заразилось шокирующее количество людей по всему земному шару. Суточный прирост на Земле составил 3 777 104 случая. И это только официальные зарегистрированные данные. По неофициальным сведениям, количество больных может быть куда больше озвученной цифры. Данные показатели – это настоящий антирекорд с начала пандемии.

Общее количество заражённых на сегодняшний момент составляет отметку в 336 790 193. Число погибших стремительно приближается к отметке в 6 миллионов (сейчас – 5 560 718). В сутки умирает примерно 8.7 тысяч человек. На первом месте по числу заболевших по-прежнему стоят США, где по воле президента Байдена не будет вводиться локдаун. Второе место занимает Индия, в которой всё ещё не побеждён штамм «дельта». А третье место достаётся Франции, в которой местные жители активно противоборствуют строгим мерам ограничений.

В соцсетях предполагают, что пандемия в этом году не закончится, и что экспертам-оптимистам пора прекратить внушать надежды, когда это может сделать только хуже. Вероятно, она затянется ещё на целый год, а может быть и на два. Иными словами, с коронавирусом нам придётся бороться вплоть, как минимум, до 2025 года. Плюс ко всему, неизвестны дальнейшие мутации «ковида», которые, как уже говорили учёные, очень сложно предсказать.

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