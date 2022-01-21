Захарова: в материале Госдепа о российской дезинформации по Украине содержатся «пассажи нечеловеческой лжи»

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21 января 2022, 11:24 Источник: Мария Захарова

Мария Захарова, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Государственный департамент США выпустил публикацию о "имеющей место" российской дезинформации по Украине, в котором содержатся "пассажи просто нечеловеческой лжи".

Захарова в пятницу написала в своем Telegram-канале, что еще абсурднее является информация Госдепа о том, что "ни о каком окружении России натовскими базами речи не идет, и никто не обещал не расширять НАТО на восток".

Как написала Захарова, "дескать фейком объявляется утверждение Москвы о том, что передислокация российских вооружённых сил на российской территории является передислокацией российских вооружённых сил на российской территории". "Это шедевр", - полагает она и считает, что "перебить его может только американский тезис о том, что «не имеется достоверных сообщений о том, что какие-либо этнические русские или русскоговорящие подвергаются угрозам со стороны правительства Украины»".

Захарова отмечает, что "с точки зрения Госдепа, ни о каком окружении России НАТОвскими базами речи не идёт, и никто не обещал не расширять НАТО на восток, и доказательство американские дипломаты приводят гениальное: из 20 тысяч км сухопутной российской границы только 1,2 тысячи км приходится на границу с НАТО; из 14 соседей России по суше только 5 - члены НАТО".

"Чего здесь больше - вранья или безграмотности - даже разбираться не хочу. Знаю одно наверняка, такое могло опубликовать только «министерство правды»", заключила дипломат.

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