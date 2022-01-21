Как получить работу вашей мечты

Аргументы Недели → Общество 13+

21 января 2022, 11:07 Инга Невзорова

По статистике в начале года многие всерьёз задумываются о смене рабочего места и карьерном росте. Как подготовить резюме и успешно пройти собеседование при приёме на работу, «Аргументам недели» рассказала эксперт по карьерному росту и подбору персоналу Татьяна Лысова.

Фото: эксперт по карьерному росту и подбору персоналу Татьяна Лысова

РЕЗЮМЕ ВСЕМУ ВИНОЙ.

Знакомство потенциального работодателя с вами начинается с резюме. Поэтому важно, чтобы оно было не только правильно составлено, но и выгодно вас продавало. Вот несколько правил грамотного резюме:

Правило №1: хорошее резюме всегда затачивается под конкретную вакансию. Здесь должна быть определенность. Вариант: пойду программистом или тестировщиком, а, может, менеджером по продажам, как правило, работает очень плохо.

Правило № 2: структура резюме строится от приоритетной информации для работодателя до второстепенной, а не наоборот:

1. ФИО, контактная информация.

2. Цель - желаемая должность.

3. Опыт работы с достижениями.

4. Образование, дополнительное образование.

5. Ключевые навыки.

6. Дополнительная информация.

Правило № 3: не стоит перегружать резюме лишней информацией. Объем вашего резюме не должен быть больше 2-х страниц. В идеале – 1 страница:

1. Если у вас большой опыт работы, все равно стоит указать лишь опыт за последние 10 лет.

2. Под каждым местом работы опишите свои достижения (лучше в цифрах), а не только перечисляйте обязанности.

3. Не стоит в ключевых навыках дублировать свои должностные обязанности. Лучше укажите свои основные компетенции.

4. Не стоит слишком подробно расписывать свои деловые и личные качества, а также хобби. Вполне достаточно указать 3-4 ваших основных soft skills.

Правило № 4: если уж вы и размещаете фото в резюме, оно должно быть выдержанно в деловом стиле либо в стиле бизнес casual, размер фото – по грудь.

Правило № 5: пишите грамотно! В вашем резюме не должно быть грамматических ошибок!

Правило № 6: Отформатированный текст! Очень трудно читать резюме, в котором текст написан без абзацев, выделений и уточнений. HR- специалисты, как правило, не читают весь текст целиком, они профессионально владеют чтением «по диагонали», выискивая в резюме важные для них фразы.

Правило № 7: Наличие в тексте резюме используемых в описаниях вакансий слов и словосочетаний. Рекрутер ищет резюме по базе рабочих сайтов по ключевым словам, а не только по названию желаемой должности.

И помните: задача вашего резюме — обратить на себя внимание рекрутера и продать вас работодателю как можно дороже.

СОБЕСЕДОВАНИЕ В ВАШУ ПОЛЬЗУ.

Итак, после телефонного интервью вас пригласили на собеседование.

У вас идеальное интервью, но после собеседования вы раз за разом получаете отказ. И это при том, что ваша компетенция может полностью подходить требованиям работодателя. Открою вам несколько секретов, на которые практически всегда обращает внимание отдел по работе с персоналом.

1. Не опаздывайте на встречу! Постарайтесь прийти на встречу за 10 – 15 минут до начала встречи. Лучше вы подождете в приёмной, чем работодатель будет ждать вас.

2. Готовим самопрезентацию и репетируем ее до собеседования. Это краткий и ёмкий рассказ о вашем образовании, достижениях и компетенциях в разрезе той вакансии, на которую вы претендуете.

3. Контролируем свои манеры и речь.

• На какую бы должность вы не претендовали, хорошие манеры и адекватное поведение однозначно добавят вам очков. Узнайте, как зовут вашего собеседника и обращайтесь к нему по имени и на Вы.

• Не перебивайте интервьюера, не нервничайте, общайтесь с позитивным настроем!

• Продумайте своё невербальное поведение и язык тела. Не разваливайтесь на стуле, не скрещивайте ноги под ним, не поджимайте их; не теребите нервно руками ручку.

• Зрительный контакт. Очень важно смотреть на интервьюера, когда вы говорите. Ваша речь становится более убедительной. Наблюдая за выражением лица, позой и движениями слушающего вас человека, вы легче можете понять, как он воспринимает то, что вы говорите.

• Избегайте ошибок в речи: слова-паразиты (это, ок, вообще, знаете, как бы, так сказать, типа и т.д.), неверно проставленные в словах ударения (в очередной раз укажет на вашу безграмотность), слишком быстрая речь, неуверенность в речи, негативная интонация.

4. Не забудьте взять с собой список вопросов к работодателю, который вы подготовили дома. Поэтому перед собеседованием обязательно изучите информацию о компании (сайт, отзывы клиентов и т.д.).

5. Делайте письменные заметки в процессе встречи. Важно ничего не забыть и не перепутать.

6. Устанавливаем табу на некоторые темы. О чём не стоит говорить на собеседовании:

* Конфликты с бывшим руководством или коллегами.

* Неудачи, демонстрирующие Вашу некомпетентность как специалиста.

* О личном (семья, супруги, проблемы личного характера, проблемы со здоровьем и т.д.)

* Рассказ о навыках, которые не имеют отношения к вакансии.

* Хобби (если только об этом вас не спрашивает интервьюер).

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЁЖКЕ.

Ещё один не маловажный аргумент, который можно обратить в вашу пользу на собеседовании – это ваш внешний вид. Поэтому рекомендую обратить на него особое внимание. Во многих компаниях существует дресс-код. Поэтому постарайтесь выглядеть соответствующе. По возможности посмотрите сайт компании. На сайте часто можно увидеть фото команды. Это будет для вас подсказкой, как лучше одеться: в деловой костюм или в джинсы. Если вам не удалось узнать о дресс-коде в компании, «классика» и деловой стиль — ваш беспроигрышный вариант! Но независимо от стиля одежды вы должны выглядеть аккуратным и опрятным: чистая отглаженная одежда, маникюр, минимум косметики и украшений (для женщин), вымытые и уложенные волосы, начищенная обувь. Если вы претендуете на должность топ-менеджера в крупной компании желательно, чтобы ваш костюм был премиум бренда или пошит из дорогой, качественной ткани.

В завершение собеседования вам скажут, в какие сроки вам дадут ответ, если вы будете приняты на работу. В случае если вы проходите многоуровневое собеседование - ждите ответа о прохождении следующего этапа. Кстати, дурным тоном не считается если вы сами спросите у HR-специалиста, когда именно ждать результата собеседования и будет ли вторая встреча с руководителем.

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