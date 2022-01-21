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Стрелявшим в жену в Подольске оказался начальник отдела Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД РФ

, 10:50 Источник: РЕН-ТВ

Стрелявшим в жену в Подольске оказался начальник отдела Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД РФ
фото: pixabay.com

В Подмосковье полковник полиции выстрелил из травматического пистолета в голову своей жене - лейтенанту полиции. Пуля попала в затылок. Раненная в голову 28-летняя женщина госпитализирована. Инцидент произошел в Подольске.

Выстрелившим в женщину оказался начальник отдела Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД России. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Полицейский доставлен к следователям в СК для опроса. Уголовное дело пока не возбуждено.

Источник ТАСС рассказал что рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе семейный конфликт и несчастный случай.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что по факту ранения 28-летней женщины начата доследственная проверка. По предварительным данным, сожитель женщины во время чистки травматического пистолета случайно произвел из него выстрел.

По данным РЕН-ТВ, в доме находились также 10-летний ребенок женщины и ее мать. По предварительной информации, между полковником и его женой, инспектором ООП УВД Подольска, произошла ссора, которая переросла в драку. Однако  он заявил, что выстрел произвел по случайности, он чистил оружие, и револьвер выстрелил. Его супруга также заявила, что выстрел был случайным.

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