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В Новосибирской области в Ленинской школе № 47 пятиклассник выстрелил из пневматики в одноклассника

, 10:28 Источник: ТАСС

В Новосибирской области в Ленинской школе № 47 пятиклассник выстрелил из пневматики в одноклассника
фото: pixabay.com

Инцидент произошел в четверг, сегодня появились подробности. 11-летний мальчик получил травму лба. Представители пострадавшего  ребенка обратились в полицию.

Полиция начала проверку происшествия. У пятиклассника изъяли пневматический пистолет и отправили не экспертизу.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия в школе. Проверку начали и сотрудники областной прокуратуры.
По данным регионального министерства образования, в Ленинской школе № 47 на уроке физкультуры один из пятиклассников отказался от занятий и, когда остальные дети пошли заниматься на лыжах, выстрелил из пневматического пистолета и попал в голову своему однокласснику. Завуч школы доставил мальчика с ранением в больницу. Ребенку провели МРТ. После осмотра врача пострадавшему разрешили посещать школу. В школе проводится педагогическое расследование.

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