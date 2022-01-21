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Рогозин прокомментировал идею Украины создать космодром у Чёрного моря, сравнив её с полётом кузнеца Вакулы на чёрте

, 10:06

Рогозин прокомментировал идею Украины создать космодром у Чёрного моря, сравнив её с полётом кузнеца Вакулы на чёрте
Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos, globallookpress.com

Генеральный директор российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал инициативу Украины создать космодром на побережье Чёрного моря.

Украинские СМИ в четверг распространили информацию об учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров, на которой глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный заявили о возможности создать на Украине космодром на побережье Чёрного моря.

Как они сказали, территорию для космодрома уже нашли на административной границе Одесской и Николаевской областей.
Рогозин написал в Twitter пост и опубликовал кадр фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки", как кузнец Вакула летит верхом на чёрте.

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