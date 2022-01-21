Бизнесмен российского происхождения, гражданин США Александр Шусторович подал иск в Рижский суд

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21 января 2022, 09:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Villa Marta

Причина «вечная» - недвижимость. И не просто дом в Юрмале, а «Villa Marta», коей владеет семья экс-банкира Красовицкиса.

Шусторович, которого часто называют олигархом классической музыки, подал иск против дочери Красовицкиса Александры и сына Георгия 28 сентября прошлого года. Он просит суд признать и подтвердить в земельной книге его право собственности на земельный участок площадью более одного гектара и более 2400 квадратных метров по проспекту Булдури 14, 16, 18 и Видус 17, и передать это имущество со своим движимым имуществом в пользование и управление. Об этом стало известно латвийским СМИ.

Илзе Мазуренко, глава риелторской компании "Latvia Sotheby's International Realty", призналась латвийским СМИ, что компания была посредником при продаже виллы. Имущество было продано Шусторовичу за 6 миллионов евро. Договор купли-продажи был заключен в апреле 2021 года, но все условия договора выполнены не были.

«С апреля по осень мы пытались договориться между покупателем и продавцом, но нам не удалось достичь договоренности, и осенью покупатель обратился в суд», — пояснил Мазуренко.

Суд рассмотрит вопрос об отзыве обеспечения иска в пятницу, 21 января, по жалобе Красовицкиса.

"Villa Marta" была построена в 1928 году, но в 1997 и 1998 годах по проекту всемирно известного архитектора Мейнхарда фон Геркана прибалтийского происхождения были построены пристройки гостевого дома, теннисные корты и т.д. После реконструкции "Villa Marta" была передана дочери Красовицкиса Александре, которая до сих пор является ее владелицей. Согласно кадастровой книге владельцем теннисного зала в комплексе зарегистрирован только Георгий Красовицкис.

Общая собственность состоит из земельного участка площадью 10 125 квадратных метров и здания площадью 2 412 квадратных метров. Стоимость виллы эксперты для газеты «Диенас Бизнес» оценили примерно в 40 млн евро в 2009 году, тогда как в 2016 году "Villa Marta" была выставлена ​​на продажу за 15 млн евро.

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