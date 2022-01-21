Директор крымского музея - заповедника Татьяна Умрихина ​высказала своё мнение о ситуации со «скифским золотом​»

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21 января 2022, 09:09 Источник: Аргументы недели-Крым

В истории с поиском виновных среди сотрудников музеев, сотрудники музеев видят идею перекладывания вины с больной головы на здоровую.

В истории с поиском виновных среди сотрудников музеев, сотрудники музеев видят идею перекладывания вины с больной головы на здоровую.

Напомним – на этой неделе появилось сообщение о разбирательствах, связанных с выяснением степени вины сотрудников музеев Керчи и Симферополя, отправивших в 2013 году коллекцию в Амстердам. И хотя тогда экспонировалось много драгоценностей, история в широком обиходе обрела название «Скифское золото» по части ее общего списка.

Директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна УМРИХИНА поделилась с «Аргументами недели – Крым» своим предположением, что сделано это было с целью скрыть провал юридической защиты российской стороны, которую в голландском суде представляли нанятые иностранцы – специалисты по международному праву.

Татьяна УМРИХИНА, ссылаясь на мнение российских экспертов, считает, что адвокаты не использовали все возможности при отстаивании своей позиции в суде. «Большой вопрос к концепции, которая как линия защиты была выбрана»,- уточнила она.

Директор уверена - поиск виновных среди крымских музейщиков, это поиск повода, чтобы оправдать проигрыш по делу о коллекции. «В 2013 году были заключены договоры, дающие высшую степень гарантии возврата коллекции. Притом – аналогичные договоры заключили четыре крымских музея. Что, все ошиблись? Документы визировались потом в министерстве культуры и на таможне, где к данным, изложенным в документах, относились очень скрупулезно.

Отдельно Татьяна УМРИХИНА считает ошибочным решением отказ от широкого освещения в СМИ Голландии этой темы. По ее мнению, с отношением за границей к вопросу о сохранности частной собственности возможно было сформировать позицию о принадлежности коллекции крымским музеям, что дало бы дополнительные возможности отстаивать российскую позицию. «Но нам не дали этого сделать, не позволили. Я считаю это упущением»,- сказала она.

УМРИХИНА удивлена что информация о поиске виновных среди музейных работников появилась только что, так как опрошены все были почти месяц назад. «Мы все уже были на допросах в Следственном комитете недели три назад. Предоставили документы и разъяснили ситуацию»,- уточнила она.

Отвечать на вопрос кто инициирует этот процесс директор отказалась.

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