Латвийцы освистали президента Левитса и министра Борданс на открытии памятника

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21 января 2022, 09:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Президент Латвии и министр юстиции

Я так понимаю, что людское недовольство в Латвии по отношению к правительству «разлилось рекой» - нет уже возможности сдержать себя! Жители страны, их почему-то называют «противники вакцинации», намедни чуть не сорвали открытие памятника борцу за свободу Латвии Гунарсу Астре. На открытии присутствовали президент Латвии Эгилс Левитс и министр юстиции Янис Борданс. Народ их освистал!

Что же интересного произошло?

Но, давайте разберемся, кто такой Гунарс Астра?

В независимой Латвии Гунарса Астру считают страдальцем и борцом за независимость страны. Считают, конечно, национал-патриоты страны.

Гунарс Астра родился в Риге, учился в техникуме, а затем работал на заводе ВЭФ. Если судить по историческим документам, которые были опубликованы в латышских СМИ, то на предприятии ВЭФ он работал справно, был строг к себе и товарищам, от работы не отлынивал.

Далее, перешел работать на завод им. Попова. Вот тут уже характеристика Гунарса несколько изменилась: его упрекали в антисоветском настроении, стал наш борец, увы, недисциплинированным, неуживчивым, пытался сталкивать «людей лбами», и даже занимался шантажом по отношению к руководству.

Далее, г-н Астра сменил место работы: устроился в ЛГУ в лабораторию звукосветонаглядности историко-филологического факультета. Как выяснилось, начал «о здравии», а «закончил» нарушением трудовой дисциплины и участием в выпивках со студентами, но при этом написал на них же и заявление! А вот грубую ошибку он допустил в 1961 году: сорвал объявление на доске ДОСААФ, написанное на русском языке со словами: «Тут латышский факультет и мы все должны писать на латышском».

Дальше-больше: знакомство с американскими дипломатами, общение на тему, например, «как граждане латышской национальности относятся к советской власти? Глушат ли спецслужбы иностранные и, разумеется, антисоветские передачи? Какая продукция на предприятии ВЭФ и т.д. Понятно, что такие «шпионские» разговоры заинтересовали КГБ ЛССР, и г-н борец был арестован за шпионаж, приговорен к 15-ти годам лишения свободы и отправлен в лагеря Мордовии и Пермской области. Вернулся в Латвию в 1976 году, но от своих идей, взглядов не отказался. Интересно, что во времена Леонида Брежнева борца не трогали, а вот при Андропове его вновь арестовали за распространение антисоветской литературы.

Нынешние латышские журналисты пишут, что у него была только книга «1984» Оруэлла… Нет! Они забыли указать любимую книгу А. Гитлера «Mein Kampf».

Гунарса просто «бесила» советская власть! Он везде, где мог говорил об этом. Считал себя униженным, когда видел рекламу предприятий, которые были написаны на русском языке. Ему претило все русское. И вновь – этап. Его амнистировали в связи с 70-летием Великой Октябрьской революции… А вот тут происходит странное: он поехал зимой в Ленинград, заболел, попал в больницу и умер 6 апреля 1988 года. Причина – подорванное здоровье… А вот похороны проходили в Риге: когда могильщики решили закопать гроб, то внезапно раздался крик: «Прочь говенные русские лопаты» и присутствующие стали закидывать землю в гроб руками…

А вчера, 20 января, был открыт памятник Гунарсу Астре.

Фото: памятник Гунарсу Астре

Во время выступления президента страны г-на Левитса и министра юстиции Яниса Борданса, народ свистел, издавал недовольные выкрики. Если президент Левитс старался не замечать криков, а только повышал голос, то г-н Борданс решил высказаться:

«Мне в какой-то мере стыдно и унизительно здесь стоять, и слышать, как часть народа, которая заблуждается, и которая, сразу видно – прислужники оккупантов, хотят сорвать мероприятие, за которое Гунарс Астра погиб!»

Святые Угодники! На мероприятии присутствуют в основном латыши – вряд ли русскоязычный человек будет салютовать тому, кто избегал русского языка… Что же получается?

А получается то, что министр юстиции публично «записал» латышей в оккупанты! Такое мнение сложилось у многих жителей… Оговорка по Фрейду? И я не понимаю, а что значит «хотят сорвать мероприятие, за которое Гунарс Астра погиб. Выходит, что г-н Астра погиб за памятник ему?

Я понимаю, что волнение, злость, но вы же министр, г-н Борданс! И, видимо, следует говорить на понятном государственном языке, вернее, строить фразы…

Забавно, что назвал латышей оккупантами… Видать, агония… скоро выборы, а народ не хочет Борданса… не хочет…

Комментарии экс-министра благосостояния Латвии, депутата Сейма Рамоны Петравичи: «Все это печально. Мне кажется, что уже невозможно поднять рейтинг таких политиков. А им, конечно, хочется быть в строю. Сами видите, как свистел народ и был недоволен. Я не против установки памятников, вообще, но понимаю так – самое время для открытия памятника и траты огромных денег… Видимо, г-н Борданс другие проблемы в стране решил… А насчет «прислужников оккупантов» - простите. Это просто недопустимо! Так разговаривать со своим народом. Не думаю, что он полностью отдавал отчет, когда говорил… Также не понимаю, а почему глава государства не снял шляпу, когда играл гимн Латвии? Забыл? Или это не святыня? С каждым днем все смешнее, грубее, ужаснее…»

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