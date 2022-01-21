В Челябинской области ускорят реализацию программы догазификации

Соответствующее поручение дал глава региона Алексей Текслер.
На совещании по вопросам реализации программы догазификации на территории Южного Урала губернатор Алексей Текслер поставил задачу главам муниципалитетов ускорить этот процесс. Речь идет о тех населенных пунктах, где есть газ, но по разным причинам он не доведен до отдельных домов или улиц. В Челябинской области запланировано догазифицировать около 88 тысяч домовладений в 477 населенных пунктах.
Глава региона подчеркнул, что догазификация будет проводиться за счет оператора, который определен правительством России, а не потребителя.
Приобретение внутридомового газового оборудования и оплата его подключения являются одним из сдерживающих факторов. Поэтому в Челябинской области с 2021 года действует программа поддержки отдельных категорий граждан. В этом году перечень категорий был расширен.
Напомним, что мера господдержки компенсирует затраты на покупку и установку газового оборудования в размере 60 тысяч рублей. Воспользоваться льготой могут семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, инвалиды, совместно проживающие пенсионеры, чьи доходы соответствуют условиям программы. Подать заявку можно через портал «Госуслуги», Единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ, а также в МФЦ, стационарных или мобильных офисах газораспределительной организации.
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