Росавиация рекомендовала российским перевозчикам следить за оборудованием из-за 5G

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21 января 2022, 07:40 Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

Специалисты Росавиации призвали российские авиакомпании подготовиться к возможному влиянию сетей 5G на работу бортового оборудования самолетов при полетах в другие страны.

Рекомендации содержатся в письме, которое Росавиация 13 января направила авиакомпаниям,- сообщает «Коммерсантъ».

Самолетостроители и авиарегулятор в США опасаются, что сети 5G могут влиять на работу радиовысотомеров, показания которых важны при взлете и посадке воздушного судна.

Российским авиакомпаниям предстоит провести тренировки с имитацией ненадежной работы оборудования.

В публикации отмечается, что частотный диапазон работы сетей 5G близок к частотам бортовых радиовысотомеров, что теоретически может влиять на их работу.

Но четкого ответа о возможном влиянии сетей 5G на работу приборов не поступало ни от авиапроизводителей, ни от европейского или американского регуляторов.

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