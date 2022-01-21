Росавиация рекомендовала российским перевозчикам следить за оборудованием из-за 5G

Специалисты Росавиации призвали российские авиакомпании подготовиться к возможному влиянию сетей 5G на работу бортового оборудования самолетов при полетах в другие страны.
Рекомендации содержатся в письме, которое Росавиация 13 января направила авиакомпаниям,- сообщает «Коммерсантъ».
Самолетостроители и авиарегулятор в США опасаются, что сети 5G могут влиять на работу радиовысотомеров, показания которых важны при взлете и посадке воздушного судна.
Российским авиакомпаниям предстоит провести тренировки с имитацией ненадежной работы оборудования.
В публикации отмечается, что частотный диапазон работы сетей 5G близок к частотам бортовых радиовысотомеров, что теоретически может влиять на их работу.
Но четкого ответа о возможном влиянии сетей 5G на работу приборов не поступало ни от авиапроизводителей, ни от европейского или американского регуляторов.
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