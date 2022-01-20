На Урале пытаются возродить «пирамиду Мавроди»

Аргументы Недели → Общество 13+

20 января 2022, 23:19 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В Уральских регионах России появилась неофициальная «коммерческая секта», которую подозревают в совершении мошеннических действий. На фоне пандемии они, что называется, неплохо устроились.

Организаторы компании стали в прямом смысле призывать всех жителей страны вложиться в их финансовую пирамиду. При этом, они заявляли, что их кумиром был и остаётся легендарный финансовый «стратег» Сергей Мавроди. Компания развесила свои билборды почти по всему Уралу. У организации множество имён, например, самое известное наименование звучит как «Возрождённая МММ». Рекламные щиты уже появились в Свердловской области и в республике Коми. Обещается доходность в 400% годовых и светлое будущее. Некий блогер, являющий основателем «пирамиды», охотно рассказывает в соцсетях про то, что «Возрождённая МММ» - это не секта и не преступная организация, а настоящий фонд помощи «пострадавшим».

У компании есть свой Телеграм-канал, и активно развита пиар-деятельность. Постоянно делается упор на рекламу, причём довольно навязчивую. Проходят рассуждения про тяжёлые времена и последствия пандемии. Организаторы «пирамиды» обещают людям несметные богатства. Новую валюту, изобретённую ими, они именуют «мавро». Вот только у правительства РФ на этот счёт иное мнение. ЦБ России уже внёс компанию в список нелегальных финансовых организаций. В Уральском ГУ Банка сообщили, что информация донесена до правоохранителей. «Возрождённой МММ» будут серьёзно заниматься, и ещё неизвестно, какие последствия ждут создателей компании. Аналитики предчувствуют тяжёлую борьбу, но всё равно считают, что организация долго не продержится. Ведь на лицо откровенные махинации, «тёплые слова пиара» и фальшивая забота о людях. Обычно такие организации не занимаются ничем иным, кроме как разводом населения на немалые деньги.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости