Нет денег – прыгайте и обнимайте котов: как в Европе справляются с нехваткой средств на зимнее отопление

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20 января 2022, 23:19 Антон Дубровский, Журналист Источник: life.ru

Цены на газ в Европе невероятно высоки: 1000 долларов за тысячу кубов.

Из-за этого в Великобритании с сентября 2021 года уже обанкротилось 13 энергокомпаний, а 41% отельеров и туркомпаний с тревогой ожидают своей очереди. В странах, не имеющих прямой связи с «Газпромом», остановились производства, а граждане получают огромные счета в 500–600 евро в месяц за отопление небольшого дома. В связи с этим сотрудники компаний и чиновники решили дать советы тем, у кого нет денег на тепло.

Некоторые из этих советов можно охарактеризовать как «смех сквозь слезы».

К примеру, в Великобритании крупная энергетическая компания Ovo Energy рекомендует своим клиентам обниматься с котами, прыгать «звездочкой». Также она советует потреблять больше каши, потому как в ней больше углеводов, которые помогают согреться, если у кого-то не осталось сил прыгать. Не рекомендуется пить алкоголь, но рекомендуется добавлять в пищу имбирь, который помогает от простуды.

Правительство Германии, в свою очередь, выпустило обучающие ролики, в которых предлагают носить верхнюю одежду, если дома холодно. Также рекомендуют закрыть окна фольгой, после чего укутаться одеялом и жечь свечи под установленными над ними цветочными горшками. После этого правительство ободряюще предлагает ждать весны.

Специалисты отмечают, что при таком количестве свечей за несколько дней можно запросто отравиться угарным газом, но правительство Германии в своих роликах об этом умалчивает.

Что касается России, то показатель температуры в квартирах не должен быть меньше 18–20 градусов тепла, в школьных классах – не меньше 18, а в офисах – не ниже 20. В зданиях детских садов – не ниже 22 градусов, а в их спальнях – не ниже 19. В подъездах – не ниже 16 градусов в отопительный сезон. Цена на газ и электричество не связана с положением на финансовых рынках. Таким образом, тарифы изменятся максимум на уровень инфляции.

Если в квартире проблемы с отоплением и батареям не хватает тепла, управляющая компания должна сразу же прислать аварийную бригаду. Если радиаторы не исправны, то они обязаны их починить. Если же батареи исправны, но дома все равно холодно, то бригаде предписывается замерить уровень тепла в квартире. После этого создается акт. При выявлении некачественной работы у компании есть 14 дней, чтобы исправить неполадки, после чего к Вам опять должны прийти замерять температуру. Как гласит закон, за каждый час отклонения температуры от нормы размер оплаты некачественного отопления становится ниже на 0,15 процента размера оплаты.

Вот как советует поступать юрист ЖКХ Фёдор Затулин, если у Вас проблемы с отоплением.

«Если управляющая компания ничего не делает и не реагирует на жалобы, тогда пишите обращения в Прокуратуру, Госжилинспекцию и Роспотребнадзор. Жалоба составляется в свободной форме, главное — необходимо указать как можно больше фактов: точный адрес, даты вызова аварийной бригады, время, температура в квартире, копия акта замера температуры. Всё это можно сделать в электронном виде на почту ведомства или через интернет-приёмную на официальном сайте».

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