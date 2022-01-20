Какие будут применяться методы для маркировки питомцев?

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20 января 2022, 22:10

pixabay.com

Неужели станут меньше пропадать животные? О регистрировании в единой базе данных питомцев расскажет «Вечерняя Москва». Поправку введут в закон об обязательной маркировке и учете животных. Вероятнее всего, это будет чип, клеймо или бирка, это уже зависит от самого владельца. Выбирать способ маркировки будет владелец животного.

Президент фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина указала на то, что выгоднее всего чипировать или клеймить животного, потому что бирка не имеет такой надежности.



Все методы маркировки безопасны, и именно они помогут найти утерянного питомца. Также она позволит определить хозяина собаки или кошки и принять соответствующие меры.



«Варианты маркировки никак не противоречат друг другу. Почему я за вариативность? У нас в стране есть кинологические федерации, где уже зарегистрированы миллионы животных. Там у собак стоит клеймо-татуировка. Зачем их обязывать еще и чипировать животных? На моей собаке висят две бирки: одна с моим номером телефона, а другая — с куар-кодом, который ведет в базу данных регистрации. Еще в холку вживлен чип: он тоже содержит информацию о регистрации. Я выбрал такой способ, а кто-то выберет метку на ошейнике», — сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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