Латвия: за что боролись на баррикадах в 1991 году?

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

20 января 2022, 22:01 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

20 января в Латвии – день памяти защитников баррикад официально. Правительство Латвии вспоминает всех латвийцев, которые плечом к плечу боролись за независимость страны. Спустя 31 год первые люди государства красиво рассуждают о патриотизме, и призывают жителей быть сплоченными. Вот только забыли латвийско-иностранные «вожаки» о нюансах, которые не имеют никакого отношения к правде!



Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступил сегодня с «пламенной речью» и призвал латвийское общество встать плечом к плечу в нынешних сложных обстоятельствах:



«31 год назад народ Латвии в эти январские дни встал плечом к плечу на защиту независимости Латвии против бойцов спецподразделений СССР. Тогда это удалось, потому что люди стояли вместе. Сегодня государство сталкивается с различными серьезными вызовами – пандемией, гибридной атакой на восточной границе страны с Белоруссией и потенциальной агрессией России против Украины. Как и 31 год назад мы стояли плечом к плечу. Я призываю сегодня продолжить в том же духе: стоять твердо и уверенно, потому что мы знаем одно: когда мы вместе, то можем преодолеть любые трудности!»





Да, как же вам совести хватает, г-н Кариньш, говорить людям такое! Кто – мы? Вы какое отношение имеете к рижским баррикадам 1991 года? Вы стояли плечом к плечу, когда пули свистели над головой? Вы были там, где бессовестно, жестоко и подло убили сотрудников операторской группы Юриса Подниекса Андриса Слапиньша и Гвидо Звайгзне? Вы тот, который имеет гражданство США и совершенно не знает жизнь латвийского народа, но, видимо, справно обогащается за его счет, смеете отождествлять себя с порядочными, работящими и честными людьми! Прежде, чем призывать народ встать к вашему плечу, то накормите пенсионеров – они совсем скоро будут падать на улице от голода, так как «ваша бессовестная» правительственная компашка делает все, чтобы «очистить» территорию Латвии от простых людей!



За что боролись на баррикадах в 1991 году?



За премьера Кариньша? За президента Левитса, который в период финансового голода и чумы в стране повышает себе зарплату, а пенсионер выходит с протянутой рукой в СМИ и умоляет: «Помогите, пожалуйста. Я оплачу коммунальные счета и у меня останется два евро на еду… на месяц».



Намедни, глава МВД Латвии Мария Голубева с придыханием и «кланяясь» рассказывала ошалелым латвийцам о том, что в Даугавпилсе отремонтировано пожарное депо за деньги США! Мол, посмотрите, как наши союзники (почему же не хозяева?) заботятся о нашей безопасности! Вы только вдумайтесь – депо! Не в Риге даже, а в Даугавпилсе! И это говорит министр МВД Латвии? Такую «красоту» вы видели в других развитых странах? А, знаете, что это мне напоминает? Индейцев в США! Как американцы производили «обмен» с ними: за золото давали водку и бусы!



Вот за такое унижение люди выходили на баррикады в 1991 году?

А может за сладкую жизнь депутата Сейма Дидзиса Шмитса, который заявил простым латвийцам: «Не зря стояли на баррикадах – дочь уехала в Европу!»



За это боролись на баррикадах?



Я так понимаю, что те, кто был под пулями остались в Латвии, а те, кто думал «с перспективой» - живут на деньги налогоплательщиков в Европе?



Я помню те баррикады. Выскажу свое мнение: да, были латвийцы, которые свято верили в то, что отстаивают независимость. Но я их мало встречала. Прекрасно знаю, уже начинала работать корреспондентом, как с латвийских предприятий «привозили» машины с людьми, создавать видимость «борцов». Было много водки, пьяных песен и бутербродов. Те дни я вспоминаю, как страх и веселье: люди ждали войны, но всех кормили бесплатно, работало радио… Что касается самих баррикад, то они почему-то исчезли очень быстро, остались только бетонные бревна… И не было никакого национализма – все были предельно дружелюбны.

Но это внешняя сторона. А был и «подшерсток»: сейчас многие с придыханием говорят, что борцы Народного фронта отстояли независимость Латвии. Вот только эти борцы «попали» в нужное время и нужное место – они «отстаивали» интересы в угоду себе. И они позже получили места в Сейме, Европарламенте, недвижимость в Латвии и прекрасное финансирование своих нужд. Они до сих пор работают в правительстве Латвии!



Но я бы хотела сказать о другом: на мой взгляд правду о баррикадах мог бы рассказать и показать журналист, сценарист, режиссер Юрис Подниекс. Думаю, достаточно назвать его документальный фильм «Легко ли быть молодым?», как комментарии станут без надобности. Юрис – совесть журналистики! Он всегда был там, где горячо! Не подличал, не прятался за пустыми словами, как, например, премьер Кариньш и президент Левитс, а выполнял свой долг журналиста.



Юрис Подниекс знал что-то важное о событиях ночи на баррикадах 1991 года и собирался об этом рассказать, но ему не довелось – 23 июня он отправился плавать с аквалангом в озере Звиргзду и исчез… Юриса искали долго: на восьмой день его тело было обнаружено в одной из впадин озера на глубине восьми метров. Его нашли ровно в тоже время, когда он исчез.



Отрывок из книги «Легко ли быть идолом» уважаемого публициста Латвии Татьяны Фаст:



«Режиссера нашли с сорванной маской и пустым кислородным балоном. Он лежал, погруженный в темный ил, лицом вниз, далеко от того места, где последний раз его увидел сын Давис. Те, кто видел, как тело Подниекса вытаскивали на берег, обратил внимание на его лицо, которое было чистым: это было довольно странно, ведь озеро кишело раками. Еще одна любопытная деталь: Подниекса обнаружили в том месте, с которого спасатели и начали свои поиски».



Комментарии для Балтийского бюро «АН» полковника КГБ ЛССР в отставке: «Лично я не верю, что Юрис мог забыть о баллонах с воздухом и не проверить их. Я знал Подниекса. Он был очень ответственным человеком, который бережно относился к аппаратуре. Вспомните, в те времена хорошую камеру сложно было достать: просили моряков, дипломатов привезти. Я встречался с Юрисом после событий 20 января. Мы разговорились и он поделился своими наблюдениями: была еще и «третья сила»… Был ОМОН, латвийская полиция, которая договорилась не стрелять в людей, а поверх голов, если понадобится… Кто стрелял на «бастионке» в центре Риги в тех, кто там был? В представителей полиции, операторов Юриса? Я думаю, что это был не ОМОН и не правоохранительные органы, а «третья сила»… Юрис говорил, что видел людей в форме, но она отличалась от иных… Есть, конечно, тайны. Есть… Но то, что Юрис знал многое – факт. Думаю, что он собирал информацию и рассказал бы об этом…»





Отрывок из книги латвийского публициста Татьяны Фаст:



«На созванной вскоре после 20 января пресс-конференции в здании латвийского парламента Подниекс намекнул на «третью силу», которую они застали в парке и предположил, что в операторов стреляли целенаправленно, уничтожая информацию.



Однако позже он поменял точку зрения и стал придерживаться другой версии: что стреляли не в операторов, а в защитников баррикад, которых ждали именно с этой стороны. Якобы операторов приняли за тех, кто дежурил на Домской площади и охранял парламент.



Думали, что они побегут на помощь милиционерам из МВД, услышав выстрелы. А они не побежали. Побежала лишь съемочная группа Подниекса.



Что или кто заставил Юриса поменять свою первоначальную версию? Зная его характер, можно предположить, что основания должны были быть очень серьезными. Что он сам думал о грозящей ему, группе опасности? Боялся кого-нибудь? Подозревал? Я неоднократно у него допытывалась: все-таки что же он видел в ту ночь в парке? Кого он имеет в виду под «третьей силой»? Он всегда уходил от ответа.





Но однажды зимой 1992 года вдруг сам заговорил на эту тему. Я тогда помогала ему редактировать титры на русском языке к фильму «Конец империи». Когда пошли кадры, снятые 20 января, Юрис неожиданно спросил: «А ты бы не побоялась опубликовать интервью со мной?»



Я, конечно же, ответила, что нет, не побоялась бы, и спросила: о чем? А он говорит: «На днях я собираюсь в прокуратуру к Рите Аксенок (в начале 90-х — глава следственной группы Генпрокуратуры ЛР по расследованию январских событий), хочу услышать от нее подтверждение того, что я знаю. Я уверен в своей информации на 80%, а она ее знает на все 100%. Если я увижу, что я прав, я буду давать интервью».



«Скажи сейчас», — настаивала я. Вот тогда он и сказал: «Зачем? Я и так потерял двоих в ту ночь. Не хочу, чтобы пострадали еще 15 человек». Вот так, дословно. Значит, что-то было? Опасность продолжала над ним висеть?



В нашем с Вигманом фильме «Анатомия провокации» Рита Аксенок тоже комментировала события январской ночи. Но никаких тайн она не раскрыла.



Тогда в 1992-м я позвонила Юрису на следующий день после нашего разговора: «Сходил в прокуратуру?» «Нет, не успел. Завтра схожу».



Назавтра история повторилась. Потом прошла неделя, месяц. Я перестала его об этом спрашивать».



Да, как же любят в Латвии переписывать историю! Это называется – история успеха и светлый образ Латвии…



Я тоже не верю, что те, кто знал правду о реальном положении вещей на баррикадах 1991 года, и не желал держать «язык за зубами», ушли из жизни добровольно.





Но я вижу и знаю, что происходит в Латвии. Я уважаю латвийцев и сердце болит за тех пенсионеров, которые пошли просить милостыню, помощь. Мне жаль тех женщин, которые не захотят рожать, чтобы не обрекать детей на голодную смерть, мне жаль, что сегодня, 20 января, латвийцы не вышли на улицы и не сказали правительству – ХВАТИТ ИЗДЕВАТЬСЯ! Почему? Да потому что в 1991 году правительство ЛССР договорилось с Москвой, что Латвия должна стать независимой любым способом… Москва дала добро! Пофамильно мы их помним. Были лидеры в Латвии, которых поддерживали, и представители латышских общин за бугром… А простые люди… Их кормили бесплатно, а они верили! Не все, конечно…



А я хочу вспомнить и сказать «Спасибо» таким журналистам, как Юрис Подниекс, операторам Слапиньшу и Звайгзне, и тем, кто выполнял и выполняет свой журналистский долг в горячих точках, не прячась за спины и пустую болтовню. Потому, что такие журналисты всегда на передовой!



Мы там, где горячо!

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