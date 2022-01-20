Экс-советник премьера Латвии Раймонд Лаздиньш: «Через месяц люди получат крупные счета за газ и свет – и могут выйти на улицу»

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20 января 2022, 22:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Непомерно большие счета за коммунальные услуги получили латвийцы в этом месяце, которые оплатить крайне тяжело. Как предсказывает экс-советник экс-премьера Латвии Айгарса Калветиса Раймонд Лаздиньш, счета станут еще больше! И вот тогда люди выйдут на улицу! Пора правительству страны принять меры!

Несколько заседаний правительства перед Новым годом были посвящены тому, открывать ли кафе и рестораны, а вот времени обсудить энергетический кризис и резкий рост цен на газ и электроэнергию не нашлось. «Этот кризис затрагивает огромное количество предприятий и частных лиц, особенно малоимущих, - говорит он. - Но не похоже, что кто-то в правительстве активно обсуждает, что делать, чтобы из-за этого кризиса не исчез малый и средний бизнес. Нам пытаются внушить, что снижение НДС на электроэнергию юридическим лицам ничего не даст. Если это так, то пусть эти спикеры снимут свои дорогие костюмы, белые рубашки, дорогую обувь, наденут джинсы и кеды, откроют хотя бы небольшой магазинчик и попробуют на те деньги, которые, может быть, удастся получить от продажи, оплачивать электроэнергию и другие счета».

«Сегодня альтернативные источники энергии – вода, ветер и солнце – стали конкурентоспособными, - отмечает он. - Это тот момент, когда решение об упразднении КОЗ (коэффициента обязательной закупки) нужно принимать кардинально и решительно. Вместо этого мы производим конкурентоспособную по цене электроэнергию в каскадах гидроэлектростанций в Латвии и продаем ее на бирже с прибылью, затем заставляем людей покупать эту электроэнергию по высоким биржевым ценам и еще в качестве налога вводим скрытый налог - КОЗ, который входит в цену за электричество. Разве все это не абсурд? Где логика?"

«Недавно мне позвонил один мой хороший знакомый, у которого семья с двумя детьми, и сказал: представляешь, я получил счет за электроэнергию за семейный домик площадью 70 кв. метров, который зимой отапливается электричеством - 680 евро. Такие цены абсурдны. А тут еще находятся такие, которые поучают: если ты не оплатишь эти счета - значит ты плохой предприниматель, тебе еще нужно подучиться вести бизнес. Но это же глупости! Давайте посмотрим, что как в соседних странах - Эстонии, Литве, Швеции, Финляндии, Польше - власти помогают людям и бизнесу.

Посмотрим хотя бы на соседей-эстонцев. Они устанавливают предельные цены на газ, электроэнергию и тепло. Если этот потолок превышен, государство компенсирует разницу. У нас планируется, что государство будет возмещать 50% платы за услуги распределительной сети. Вопрос в том, почему будет возмещена именно часть услуг распределительной сети? Латвийское государство купило оператора газотранспортной системы и Инчукалнское газохранилище, рассказывая о стремлении повысить безопасность энергоснабжения в странах Балтии. Все верно. Но если мы уже купили газовую компанию, почему мы ничего не делаем с ценами на газ? Кроме того, теперь планируется запретить использование газовых котлов, а в перспективе и дровяных печей. Это же бред».

Лаздиньш считает, что в преодолении этого кризиса свою роль мог сыграть президент Латвии Эгил Левитс. «Если он когда-то хотел быть президентом всего народа, то в этой непростой ситуации у него была прекрасная возможность доказать, что он действительно лидер, - отмечает Лаздиньш. - Но ничего подобного не происходит. Он предпочитает молча забиться в угол».

Он с тревогой ждет февраля, когда люди получат счета за январь: «Те, кто следит за биржевыми индексами цен на энергоносители, заметили, что биржевые индексы в январе стали в несколько раз выше, чем в декабре, и еще выше, чем в ноябре. Это означает, что счета станут еще выше в феврале. Боюсь, это закончится протестом».

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