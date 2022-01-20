Снова в топе: Подмосковье вошло в тройку лидеров по числу работников в сельском хозяйстве

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20 января 2022, 21:37

pixabay.com

Региональный Минсельхоз сообщил «Подмосковью сегодня» о том, что 2021 году Московская область попала тройку регионов-лидеров по числу работников сельского хозяйства в Центральном федеральном округе.



Также область заняла десятое место среди регионов России.

Итоги 2021 года показали, что численность аграриев превысила 27 тысяч человек.

Министр Воскресенский рассказал про разработку в регионе IT-платформы «Вакансии в сфере АПК», которая позволит объединить центральные аграрные вузы и колледжи с предприятиями АПК Подмосковья, которые нуждаются в кадрах.



«Целью данного проекта является создание новых эффективных механизмов оперативного взаимодействия работодателей и образовательных учреждений для подготовки квалифицированных и востребованных кадров в соответствии с текущими потребностями рынка, а также помощь молодым соискателям в поиске работы по специальности в сфере АПК», - объяснил Воскресенский.

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