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Снова в топе: Подмосковье вошло в тройку лидеров по числу работников в сельском хозяйстве

, 21:37

Снова в топе: Подмосковье вошло в тройку лидеров по числу работников в сельском хозяйстве
pixabay.com

Региональный Минсельхоз сообщил «Подмосковью сегодня» о том, что 2021 году Московская область попала тройку регионов-лидеров по числу работников сельского хозяйства в Центральном федеральном округе.

Также область заняла десятое место среди регионов России. 

Итоги 2021 года показали, что численность аграриев превысила 27 тысяч человек.

Министр Воскресенский рассказал про разработку в регионе IT-платформы «Вакансии в сфере АПК», которая позволит объединить центральные аграрные вузы и колледжи с предприятиями АПК Подмосковья, которые нуждаются в кадрах.

«Целью данного проекта является создание новых эффективных механизмов оперативного взаимодействия работодателей и образовательных учреждений для подготовки квалифицированных и востребованных кадров в соответствии с текущими потребностями рынка, а также помощь молодым соискателям в поиске работы по специальности в сфере АПК», - объяснил Воскресенский.

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