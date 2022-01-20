В Зарайске работодатель не выплатил более 11 миллионов рублей своим работникам

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20 января 2022, 21:31

pixabay.com

Как пишет "Подмосковье Сегодня", по сообщениям пресс-службы Прокуратуры Московской области, в городском округе Зарайск возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы в размере более 11 миллионов рублей.



Стало известно, что в период с августа по ноябрь прошлого года руководство организации частично не выплачивало заработную плату работникам, хотя возможность для своевременной выплаты денежных средств у работодателя имелась.



Зарайская городская прокуратура Московской области направила в суд исковые заявления о взыскании невыплаченной заработной платы и компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав работников.



На данный момент ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

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