Можно ли вакцинироваться аллергикам, рассказала Надежда Логина

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20 января 2022, 21:27

pixabay.com

Можно ли делать вакцину при наличии аллергических реакций, рассказала аллерголог-иммунолог Надежда Логина.



Как утверждает собеседница «Вечерней Москвы», любая аллергия требует индивидуального подхода, поэтому перед вакциной необходима консультация со специалистом. Да и универсальной программы обследования для аллергиков не существует.



Эксперт сообщила, что существует перечень аллергических заболеваний, которые являются относительными противопоказаниями. А вот отек гортани или аллергические реакции на любые формы вакцинации ранее являются абсолютными противопоказаниями. Если же у вас аллергия на пыльцу растений, то вы можете вакцинироваться, но только не в сезон цветения.



С тем, что для каждого случая решения принимаются в индивидуальном порядке, согласилась и кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.



« Мы взвешиваем риски осложнений, заболевания, тяжелых аллергических реакций. Вакцинация проводится только в условиях стационара или поликлиники, ни в коем случае — не в торговом центре, чтобы могли оказать более действенную помощь, если не дай бог что-то случится», — делиться специалист.



Обращают внимание эксперты и на то, что при возникновении осложнений необходимо срочно вызывать скорую помощь. А при тяжелых реакциях вроде отека Квинке, который возникает в первые полчаса, помощь могут оказать прямо в самом центре вакцинации.

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