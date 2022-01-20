Кто пытается разжечь информационную войну против Пригожина в Петербурге

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20 января 2022, 20:16

Фото: Евгений Пригожин

С конца 2021 года в Петербурге складывается сложная информационная обстановка. В медиапространстве наблюдается попытка разжечь конфликт между бизнесменом Евгением Пригожиным и губернатором города Александром Бегловым.

Поводом стала критика со стороны связанного с Пригожиным медиахолдинга «Патриот» сложившейся в городе социальной обстановки. Бизнесмен был обвинен в распространении якобы заказного характера материалов в СМИ, входящих в медиахолдинг, из-за личных обид на губернатора. Однако на системные проблемы Петербурга обращали внимание все издания, включая телеграмм-каналы, имеющие отношение к жизни Петербурга, но все «шишки» по традиции посыпались именно на Пригожина.

Возможно, данный конфликт искусственно «раздувается» прямыми его интересантами, изначально начавшими медийную кампанию против бизнесмена, коих в городе предостаточно.

Сложная медийная обстановка в городе возникла еще осенью 2021 года, когда из-за тяжелой обстановки петербуржцы начали показывать свое недовольство руководству Смольного. Тогда многие СМИ активно освещали управленческие просчеты администрации города, основываясь на жалобах горожан. Однако среди всей новостной повестки рядом интересантов были выделены именно издания, связываемые с Евгением Пригожиным, якобы из-за неких старых обид.

Очевидно, многие независимые СМИ стараются объективно освещать городские события, ведь работа журналистов и заключается в том, чтобы оперативно реагировать на самые «больные» для горожан инфоповоды.

Но лишь к борьбе с негативной информационной повесткой от изданий медиагруппы «Патриот» подключились все силы, которыми обладает пресс-служба Смольного. Вероятно, из-за того, что Евгений Пригожин, будучи медийным и известным человеком на всей территории России и за ее пределами, является очень выгодной фигурой для того, чтобы спустить на него «всех собак» - кто-нибудь да подхватит.

В то же время Смольный, а, следовательно, и губернатор, активно критиковали медиаиздания, входящие в «Национальную Медиа Группу», которая, в том числе, принадлежит структурам банка «Россия» Юрия Ковальчука, имеющего свои интересы в строительной сфере Петербурга. По информации Znak.com, с этим как раз может быть связано участие НМГ в этой медиа-войне.

Даже издания, ангажированные с городскими властями, не обходят стороной негативную повестку Северной столицы. И телеканал «Наш Санкт-Петербург», и издание Петербургский дневник, которые напрямую аффилированы со Смольным, публиковали материалы о ситуации со снегом и мусором в городе.

Конечно, формулировки медиахолдинга «Патриот» жестче и ярче, но они, по мнению публициста Олега Кашина, тоже обратившего внимание на текущую ситуацию в медиапространстве города, не сочиняют откровенных небылиц.

«Этот повар будет готовить только острые блюда», но тем не менее война против него ведется только по поводу его ошибок, никто небылиц не сочиняет», — заявил Олег Кашин.

Александр Беглов и Евгений Пригожин отрицают наличие личного конфликта друг с другом, информацию об этом не подтверждают компетентные источники. Скорее всего у этой истории есть реальные интересанты, третьи лица, чьи интересы страдают из-за сложившейся в городе ситуации.

Можно предположить, что такое развитие ситуации выгодно, например, чиновникам Смольного, которые хотят прикрыть свои глобальные управленческие просчеты и «перевести стрелки» на бизнесмена, отвлекая внимание губернатора от реальных виновников неудач Петербурга.

Такой точки зрения придерживается член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» Антон Бредихин:

«Власти Санкт-Петербурга пытаются найти причину и проблему в ком-либо, спихнуть ответственность на кого-либо. При этом сами они не желают исправлять ситуацию, не желают расчищать снег, не желают приводить в порядок город — убирать мусор».

Ситуация обострилась после выхода клипа Сергея Шнурова на песню «Пока так», в которой музыкант поднял острые социальные вопросы Петербурга. Бредихин отметил, что Шнуров просто выразил свою позицию и параллельно «хайпанул» на недовольстве петербуржцев, на что имел полное право.

«И то, что Шнур выражает свою позицию с одной стороны, а с другой — хайпует, набирает миллионы просмотров — это личное право певца. И он подчеркивает, что такие проблемы у города действительно есть. Поэтому в связи с этим питерские власти все хотят спихнуть на Евгения Пригожина. Мол, это он виноват, и что снег не убирается. Поиск ответственных будет продолжаться. И не только Пригожин, но и другие люди будут обвинены в том, что власти Петербурга не хотят чистить снег», — отметил эксперт.

Сатирическая критика властей со стороны фронтмена группы «Ленинград» привела к тому, что его обвинили в «заказе» от Пригожина, подняв информационную волну против музыканта.

К массовой «травле» подключились все, от руководства Эрмитажа, до депутатов Заксобрания. Так, депутат Дмитрий Панов предложил лишить музыканта «статуса петербуржца» за критику властей, придав медийным «разборкам» политический оттенок. Хотя поклонники творчества Шнурова отметили, что артист всего лишь вернулся к своему классическому амплуа – острой сатире на актуальные у простых граждан темы.

Как рассказал источник телеграмм-канала «Ротонда», в аппарате вице-губернатора даже предлагали районным администрациям проявить фантазию и создать собственный информационный повод: придумать, кто ещё из представителей общественности мог бы осудить клип Шнурова, и привлечь их к этой медийной кампании.

Примечательно, что основной признак «заказушности» нашли в том, что Шнуров писал саундтреки для фильмов Пригожина, значит, они знакомы – «точно заказ!» То, что медиахолдинг бизнесмена освещает реальный негатив Петербурга, который является общегородской проблемной точкой, в Смольном не учли.

«Питерские власти вдруг озаботились своим имиджем. Я не люблю творчество Шнурова, но в Питере реально огромные проблемы с мусором. Кроме того, зайдите в любой травмпункт и вы поймете, чистят ли в городе пешеходные дороги от снега и льда, сбивают ли сосульки с крыш домов. Реакция команды губернатора на проблемы напоминает реакцию Запада. Только у Запада во всех проблемах винят Владимира Путина, а в Питере — Евгения Пригожина. Очевидно, на него началась медиа-атака. Плохо работаете, господа», — заявил политолог Владимир Карасев, комментируя нападки на Шнурова.

Выходит, что по делу или без такового, но критикуют губернатора Беглова практически все медиаресурсы, однако все равно виноватым в дискредитации градоначальника остается почему-то Евгений Пригожин и связываемая с ним медиагруппа «Патриот». Вероятно, данная информационная атака на бизнесмена была тщательно спланирована для отвлечения внимания от действительно важных проблем Петербурга.

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