Тайна Голливуда: загадочные смерти знаменитостей

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20 января 2022, 18:15 Ксения Калуга

Смерть знаменитостей всегда шокировала общественность. Однако причина их гибели вызывает ещё больше вопросов. Действительно ли Курт Кобейн совершил самоубийство? Что на самом деле произошло с Натали Вуд? В этом материале мы вспомнили известных людей, смерть которых до сих пор является тайной для общества.

Уитни Хьюстон.

Популярную певицу Уитни Хьюстон любили многие, а её легендарную песню «I will always love you» большинство знает наизусть. Однако смерть артистки до сих пор остается загадкой для её поклонников. Американская исполнительница ушла из жизни в феврале 2012 года. Труп звезды обнаружила её родная тетя в отеле Beverly Hilton в Калифорнии. Как показала экспертиза, перед тем как принять ванную, Уитни употребила большое количество алкоголя, антидепрессантов и наркотиков. Но вскоре появились и другие детали произошедшего. Оказывается, на теле легендарной певицы были синяки и ссадины. Следствие предполагает, что их нанёс мужчина, который заходил к Хьюстон за пару часов до её смерти. Однако установить личность так и не удалось.

Майкл Джексон.

Смерть короля поп-музыки потрясла весь мир. Майкл Джексон ушёл из жизни в 2009 году, но общественность до сих пор рассуждает о том, как это произошло. Официальная версия гласит: у певца остановилось сердце из-за передозировки снотворным. Однако преданные поклонники артиста отказываются верить в это. По их мнению, Майкл сымитировал свою кончину, чтобы не платить огромные долги (сумма составляла около $400 миллионов). Некоторые фанаты утверждают, что даже «видели» своего кумира в живую. Их любимый артист выглядел здоровым и счастливым. Более того, поклонники также вспомнили, что на похоронах родственники Майкла даже не пустили слезу. Всё это является поводом для того, чтобы не верить в смерть поп-короля, говорят фанаты Джексона.

Курт Кобейн.

Кончина фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна тоже имеет немало тайн. Музыканта нашли мертвым с предсмертной запиской в собственном доме в 1994 году. Полиция заявила: мужчина совершил самоубийство. Сначала он принял огромную дозу героина, а потом выстрелил из дробовика себе в рот. Однако поклонники придерживаются другой версии. По их мнению, к смерти артиста причастна его жена Кортни Лав. На это у фанатов есть несколько аргументов. Первый – на оружии не было отпечатков пальцев Курта. Второй – музыкант принял слишком большую дозу вредных веществ. Говорят, она была настолько огромной, что певец не смог бы даже поднять оружие. Третий – предсмертная записка. Последние предложения значительно отличаются от основного текста по содержанию и почерку. В заключительных словах Курт прощается с женой и дочкой, а до этого певец писал о своей группе.

Поклонники также отметили тот факт, что у Кобейна с Лав были напряженные отношения. Поговаривали, что пара рано или поздно подаст на развод. Однако Кортни уходить от Курта не хотела. Если бы они расстались, актриса осталась бы ни с чем, а после смерти мужа она получила многомиллионное состояние. Частный детектив Том Грант придерживается этой версии и считает, что Лав могла быть заказчицей убийства. В свою очередь певица такие предположения отвергает.

Мэрилин Монро.

О причинах смерти популярной кинодивы до сих пор ходят много слухов. Поначалу все говорили о том, что актриса скончалась от передозировки барбитуратами. Однако потом стали появляться другие версии, которые предполагают, что Мэрилин умышленно лишили жизни.

Одна из таких теорий утверждает, что Монро устранили спецслужбы. Поговаривали, что у актрисы были романы с Робертом и Джонном Кеннеди. Чтобы эта информация не стала достоянием общественности, органы решили избавиться от Мерилин. В 2015 году бывший офицер ЦРУ Норман Ходжес сделал шокирующее заявление. Он сообщил, что это он убил артистку. «Мой командир, Джимми Хейворт, сказал мне, что она должна была умереть, и что смерть должна выглядеть как самоубийство или передозировка. Раньше я никогда не убивал женщину, но подчинился приказу. Я сделал это для Америки!», – сказал он. Однако чуть позже стали говорить, что эта новость была фейком. Но поклонники Монро до сих пор в этом сомневаются.

Общество также придерживается и другой версии. Фанаты полагают, что в смерти Мерилин виноват её психоаналитик Ральф Гринсон. По их мнению, он специально прописал повышенную дозу медикаментов, когда артистка заявила, что не будет продолжать терапию.

Натали Вуд.

Гибель киноактрисы Натали Вуд также остаётся загадкой для общества. Изначально говорили, что девушка ушла из жизни из-за несчастного случая, однако потом стали появляться новые подробности произошедшего.

В ноябре 1981 года Натали каталась на яхте вблизи калифорнийского побережья вместе со своим мужем Робертом Вагнером и актёром Кристофером Уокеном. В тот день артистка поссорилась со своим супругом, который приревновал её к коллеге. По словам Вагнера, жена ушла в свою каюту, а потом внезапно пропала. Тело девушки обнаружили на следующий день около острова Санта-Каталина. Несмотря на то, что мужчины, включая капитана яхты Денниса Дэверна, дали абсолютно разные показания полиции, дело закрыли. Но в 2018 году правоохранительные органы решили возобновить расследование. Они предполагают, что Вуд мог убить её муж Вагнер, который теперь отказывается давать показания. Более того, когда стало известно, что полиция прорабатывает новую версию произошедшего, Кристофер Уокен оперативно нанял адвоката. Следствию это показалось странным, так как актёр изначально не являлся подозреваемым в смерти кинозвезды.

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