В Челябинске обсудят, как помочь детям с редким заболеваниям
20 января 2022, 17:53 Татьяна Михайлова
Завтра выйдет очередной выпуск стрим-шоу «Сбитый летчик поутру».
Ведущие программы Сергей Филичкин и Андрей Трушников вместе с экспертами обсудят несколько тем: чем могут помочь врачи и государство, если у ребенка целиакия, зачем в аэропорту Челябинска поставили колесницу и какой новый гастрономический фестиваль ждет южноуральцев.
Напомним, что стрим-шоу «Сбитый летчик поутру» это проект медиахолдинга «Гранада Пресс». Его авторы обсуждают актуальные новости мира, страны и региона в прямом эфире.
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