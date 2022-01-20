В Челябинске обсудят, как помочь детям с редким заболеваниям

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

20 января 2022, 17:53 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Завтра выйдет очередной выпуск стрим-шоу «Сбитый летчик поутру».

Ведущие программы Сергей Филичкин и Андрей Трушников вместе с экспертами обсудят несколько тем: чем могут помочь врачи и государство, если у ребенка целиакия, зачем в аэропорту Челябинска поставили колесницу и какой новый гастрономический фестиваль ждет южноуральцев.

Начало шоу в 8.30 по челябинскому времени. Трансляция будет вестись на канале «Гранада ТВ» в YouTube.

Напомним, что стрим-шоу «Сбитый летчик поутру» это проект медиахолдинга «Гранада Пресс». Его авторы обсуждают актуальные новости мира, страны и региона в прямом эфире.

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