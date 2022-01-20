В южноуральской исправительной колонии в Крещение оборудовали купель

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20 января 2022, 13:55 Татьяна Михайлова Источник: Вечерний Челябинск

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В освященную иордань окунулись около 200 осужденных.

На территории копейской колонии №6 в праздник Крещения оборудовали купель. В нее окунулись около 200 заключенных. Об этом сообщает издание «Вечерний Челябинск».

Традиция отмечать Крещение существует в ИК №6 не первый год. Администрация колонии поддерживает желание заключенных приобщаться к церковным праздникам, рассматривая его как часть воспитательной работы. На территории ИК действует храм в честь Анастасии Узорешительницы, он был построен и расписан самими осужденными.

«Благодаря вере, общению с батюшкой, многие из осужденных переосмысливают свою жизнь, ранее совершенные поступки», — отметил заместитель начальника ИК-6, подполковника внутренней службы Анатолия Жаворонкова.

Большую помощь православной общине исправительной колонии оказывает настоятель храма Всех Святых поселка Тарасовка Евгений Кулаков. Он по совместительству является помощником начальника территориального органа ФСИН. Евгений Кулаков часто посещает ИК №6, общается с осужденными и следит за соблюдением их прав. Он считает, что вера очень значима для них: она помогает пересмотреть жизненные ценности, принять и осознать свое преступление, искупить его.

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