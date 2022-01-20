В России за сутки выявили 38 850 новых случаев заражения COVID-19
20 января 2022, 14:01
В России за прошедшие сутки выявили 38 850 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. По сравнению с данными за 19 января, суточный прирост новых случаев ковида составил 4 951.
В оперштабе отметили, что в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 56,2%, вариант "омикрон" и другие штаммы - 43,8%. "Омикрон" выявлен в 55 российских регионах.
В Москве за прошедшие 24 часа выявили 11 557 случаев заражения коронавирусом, это максимум за весь период пандемии. Ранее максимум заболевших в столице за сутки был 9120 19 июня прошлого года. В России выздоровели и выписались за сутки 24 478 человек. Умерло за 24 часа 684 пациента с подтвержденным ковидом.
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