Посол России в ЦАР Бикантов подтвердил уже озвученную версию об убийстве российских журналистов боевиками 3R

Аргументы Недели → Общество 13+

20 января 2022, 13:54

Боевики группировки 3R несут ответственность за гибель российских журналистов в Центральноафриканской республике, заявил новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов, подтвердив таким образом ранее озвученную версию.

По словам дипломата, радикалы убили Кирилла Радченко, Орхана Джемаля и Александра Расторгуева на трассе Декоа — Сибю в ночь с 30 на 31 июля 2018 года.

«По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — сообщил Бикантов.

Впервые об этом заговорили корреспонденты Bangui Matin еще несколько месяцев назад. Они опубликовали видеозапись допроса из полицейского участка. Захваченный в плен боевик признал причастность 3R к нападению на журналистов из РФ.

По словам задержанного, он вступил в группировку в 2018 году. На тот момент она заняла окрестности Кага-Бандоро, Декоа и Сибю. Именно в этом районе в ночь с 30 на 31 июля 2018 года убили Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

Ближе к всеобщим выборам, которые состоялись в декабре 2020 года, члены 3R присоединились к конгломерату группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Они оказались в числе тех, кто штурмовал Банги в попытке сорвать плебисцит и силой захватить власть.

Бойцы национальных сил обороны и безопасности ЦАР, подготовленные российскими инструкторами из, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», дали отпор основным силам противника и отбросили их из окрестностей столицы

«Армия республики смогла отбросить бандитов в начале 2021 года, выдавила незаконные вооруженные формирования», — указал Бикантов.

В гибели российских журналистов также виновны организаторы их поездки в ЦАР. Руководство «Центра управления расследованиями» не обеспечило должной охраны представителям прессы, которые по факту поехали в горячую точку, где орудуют боевики. Примечательно, что центр получает финансирование от бывшего олигарха Михаила Ходорковского, скрывающегося за границей от правосудия.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости