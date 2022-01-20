Предполагаемый организатор ЧВК ЕНОТ отказался от своих показаний

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20 января 2022, 13:42 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

В прокуратуру возвращено уголовное дело бывшего старшего оперуполномоченного УФСБ по Москве и области Антона Барякшева. В СКР предполагают, что он являлся одним из организаторов преступного сообщества, действовавшего под прикрытием военно-патриотической организации «Единые народные общественные товарищества» (ЧВК ЕНОТ). Барякшев ранее признал свое участие в преступлениях, но теперь от своих показаний отказался.



Предполагаемых участников преступной группировки обвиняли в бандитизме, организации двух разбойных нападений и краже. Им вменили несколько эпизодов преступлений, совершенных с 2017 по 2019 год в отношении подозреваемых в организации контрабандных поставок бытовой электроники в Россию. В СКР считают, что, участвуя в качестве понятых в следственных действиях, представители ЧВК ЕНОТ, которыми руководили чекисты, похищали деньги и другие ценности. Позже из-за ошибок, допущенных в обвинительном заключении, суд вернул дело прокурору, а тот отправил его в СКР. По такому же пути теперь проследует дело майора Барякшева.



Антон Барякшев до недавнего времени признавал вину в разбое, кражах и бандитизме.



«Следователь предложил мне: признай вину и то, что действовал, выполняя указания своего начальства, пообещав, что в его отношении возбудят отдельное дело»,- рассказал майор Барякшев.



Обещанного, по его словам, так и не произошло.



«Когда я стал знакомиться с материалами своего дела, то никаких ссылок на исполнение указания начальства не нашел»,- объяснил подсудимый.



В связи с этим он решил отказаться от предыдущих признательных показаний, посчитав, что следствие собирается «повесить все эпизоды дела» на него и Александра Мрищука - бывшего оперативного сотрудника УФСБ по Москве и области.



С подсудимым Барякшевым расторгнуто досудебное соглашение о сотрудничестве и теперь дело не может рассматриваться в особом порядке. Пока майор остается в статусе «находящегося под запретом определенных действий». Благодаря этому бывший оперуполномоченный УФСБ покинул окружной суд в компании своего адвоката, а не конвоиров.





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