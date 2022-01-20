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Госдума приняла поправку об индексации пенсий на 8,6 процента

, 13:25

Госдума приняла поправку об индексации пенсий на 8,6 процента
Вячеслав Володин, фото: Russian State Duma, globallookpress.com

Депутаты Госдумы в четверг приняли поправку об индексации пенсий российских граждан на 8,6% с 1 января 2022 года. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что проиндексированы на 8,6% будут и январские пенсии.

Как заявил Володин, средства на индексацию пенсий есть. Закон был принят депутатами единогласно.

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что проиндексированные пенсии начнут выплачивать с февраля, за январь пенсионеры получат докомпенсацию к уже полученной пенсии.

После индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля. Сейчас пенсия проиндексирована на 5,9% и составляет 18 512 рублей. 

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