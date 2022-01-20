«Омикрон» может стать последней сильной вспышкой коронавируса

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20 января 2022, 12:46 Источник: Новая газета

Фото: Hauke-Christian Dittrich/globallook.com

Молекулярный биолог Ольга Матвеева рассказала об особенностях штамма коронавируса «омикрон».



По ее словам, резко выросшая заболеваемость – это только видимая «часть айсберга».



«При этом уровень заболеваемости, который виден «на поверхности», очень зависит от уровня тестирования в разных странах. То есть первый критерий — это заболеваемость, видимая в результате тестирования. Второй критерий, по которому можно оценивать опасность штамма, — это число госпитализаций, внутри этих данных — число больных, которые перешли на кислородную поддержку, и тех, кто попал в реанимацию. Но полных данных по всем странам у нас нет, поэтому получается такое «лоскутное одеяло»: здесь есть информация, а здесь нет»,- рассказала специалист.



Она сообщила, что в некоторых штатах США уровень вспышки эпидемии определяют по сточным водам:



«Связано это с тем, что вирус попадает в кишечник, там его достаточно много. Потом, соответственно, он оказывается в канализации, где его и можно отследить».



Биолог отметила, что если ориентироваться только на ПЦР-тестирование, то видимый спад заболеваемости может быть связан с тем, что где-то просто закончились тесты, там стали меньше тестировать.



«Вам кажется, что плато связано с меньшей заболеваемостью, а на самом деле где-то перестали тестировать людей. Канализация лучше отражает объективную картину»,- сообщила специалист.



По словам Ольги Матвеевой, именно таким образом в Массачусетсе несколько дней назад специалисты определили, что пик эпидемии пройден и уровень заболеваемости начал падать.



Эксперт отметила, что волна заболеваемости уже пошла на снижение в ЮАР, Великобритании, Греции и на Кипре.



«Волна еще не закончилась, мы только говорим о пройденном пике, но это я как раз считаю хорошей новостью: пик был достаточно узкий. При этом по числу выявленных инфекций он был гораздо выше, чем во все предыдущие волны. Иначе говоря, вирус более заразный, но вспышка короче, чем была с дельтой»,- рассказала биолог.



По ее мнению, уровень смертности от «омикрона» специалистам еще только предстоит оценить.



«Недавно в Массачусетсе было опубликовано заявление Ассоциации врачей о том, что ситуация сейчас даже хуже, чем в первые месяцы пандемии, что заканчиваются койки, что больницы уже не могут принимать плановых пациентов, что врачи, и особенно средний медперсонал, «измучены и деморализованы»,- сообщила Матвеева.



Она добавила, что огромное количество людей сейчас болеет легко. Особенно те, кто сделал бустерную прививку.



«Пока мы знаем, что за полгода все вакцины серьезно теряют свои протективные свойства — именно против симптоматического течения болезни. От тяжелого течения болезни вакцины защищают дольше, хотя тоже не год, поэтому появились рекомендации делать бусты. Американский регулятор CDC опубликовал такие данные: эффективность мРНК-вакцин против омикрона снизилась до 35%, но если сделать буст, то эффективность восстанавливается до 70%»,- отметила специалист. Она выразила надежду, что в результате последней вспышки «омикрона» сформируется популяционный иммунитет и надо будет прививаться не чаще раза в год.



Биолог считает, что эффективность «Спутника» против омикрона можно будет оценить позже.



«Иммунологи считают, что омикрон — это последняя сильная вспышка, дальше коронавирус будет слабее и постепенно превратится в такой эндемичный вариант, который будет давать вспышки, похожие на грипп. Не такие тяжелые, менее выраженные по амплитуде»,- подчеркнула Ольга Матвеева.



Специалист отметила, что с появлением омикрона в мире стали возникать так называемые естественные локдауны:



«Авиарейсы, например, начали отменять не потому, что введен локдаун, а просто стали массово заболевать пилоты. В школе болеют учителя — детей переводят на дистанционное обучение потому, что их некому учить. Стала драматически разрушаться вся инфраструктура».



По ее оценкам новая волна заболеваемости COVID-19 в России закончится в марте, сейчас она только начинает нарастать. Причинами высокой избыточной смертности в нашей стране, по ее мнению, являются низкий уровень вакцинации, нездоровое пожилое население и плохая медицина.





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