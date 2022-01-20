Воссоздание аркаимской колесницы покажут на большом экране

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20 января 2022, 11:57 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото с сайта правительства Челябинской области

Премьерные показы фильма, в основу которого лег эксперимент по созданию аутентичной двуколки, начнутся в кинотеатрах региона с 29 января.

Зрители научно-популярного фильма «Аркаим. Колесница времени» увидят, удастся ли впервые за 4 тысячи лет построить синташтинскую колесницу и испытать ее в уральской степи.

Напомним, что синташтинский могильник был обнаружен в 1972 году экспедицией Владимира Генинга и Геннадия Здановича. Тогда на берегах реки Синташта (Брединский район) ученые обнаружили сенсационный артефакт — двуколки со спицевыми колесами. Колесницы были запряжены лошадьми, а от упряжи остались роговые детали — псалии. Рядом с могильником археологи открыли укрепленное поселение Синташта, а в 1987 году Геннадий Зданович обнаружил Аркаим, благодаря чему началась новая эпоха в изучении синташтинского феномера.

Основой фильма «Аркаим. Колесница времени» стал эксперимент руководителя Лаборатории экспериментальной археологии «Археос» (ЮУрГУ), специалиста по военному делу синташтинской культуры Ивана Семьяна (Челябинск) и специалиста по древней упряжи и колесницам Игоря Чечушкова. Вместе с командой мастеров традиционных и древних технологий они создали действующую аутентичную модель синташтинской колесницы и провели ее полноценные полевые испытания.

По словам учредителя Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирины Текслер, итогом работы стал фильм, основанный на фактах и открытиях. Он будет интересен как научному сообществу, так и широкому кругу зрителей. В создании картины использовалась реконструктивная компьютерная графика.

«Это первый научно-популярный фильм в Челябинской области, созданный для проката на большом экране в кинотеатрах. Я уверена, после просмотра нашего фильма у каждого человека появится еще один огромный повод гордиться нашей Челябинской областью и уникальным археологическим наследием Южного Урала», — добавила Ирина Текслер.

На сайте правительства опубликован перечень кинотеатров, в которых можно будет состоится показ фильма. Посетители кинотеатра им. А. С. Пушкина смогут увидеть реконструированную колесницу.

Добавим, что фильм создан при поддержке губернатора и правительства Челябинской области, Группы компаний Южуралзолото и Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020.

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