Главный ЛОР Москвы Андрей Крюков рассказал, что делать при первых признаках «омикрона»

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20 января 2022, 10:07

фото: pixabay.com

При первых признаках заражения "омикроном" нужно использовать препараты, снимающие симптоматику заболевания, и противовирусные средства. Главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков напомнил, что в столице начал распространяться штамм коронавируса "омикрон»" и призвал следить за своим самочувствием.

В беседе с "АиФ" главный ЛОР Москвы сказал москвичам, что если возникнут первые симптомы "омикрона" или ОРВИ, нужно начинать лечение с первых дней заболевания и не откладывать.

По словам Крюкова, симптоматика нового штамма очень схожа с обычной простудой, это - заложенность носа, боль и першение в горле. Он рекомендует для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы, по четыре-пять раз в день полоскать ими горло.

Для снижения боли можно применять таблетки или спреи с анестетиком не чаще двух-трех раз в день.

Спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли хорошо снимают заложенность носа. Каплями не стоит пользоваться больше семи дней.

Оториноларинголог посоветовал использовать противовирусные препараты широкого действия и предостерег от антибиотиков при ОРВИ или "омикроне", - сообщает АГН "Москва".

Крюков также напомнил, что регулярное проветривание и увлажнение помещений облегчит течение болезни и предупредит распространение инфекции.

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