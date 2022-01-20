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В Госдуме предложили предоставлять бесплатный Wi-Fi для находящихся на лечении в стационарах пациентов

, 08:36

В Госдуме предложили предоставлять бесплатный Wi-Fi для находящихся на лечении в стационарах пациентов
фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил предоставлять находящимся на стационарном лечении пациентам бесплатный доступ в интернет. В письме, адресованном главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко,  парламентарий отметил, что постоянный доступ в интернет и возможность пользоваться приложениями госуслуг, мессенджерами в целях коммуникации сейчас являются привычной необходимостью в современном обществе.

Как отметил Матвейчук, некоторые люди, поступающие на лечение в больницы, не всегда имеют доступ в интернет.

Для связи с родственниками, которые могут находиться в другом городе, пациенты вынуждены тратить средства на телефонные звонки. Матвейчев подчеркнул, что в условиях пандемии, когда многие граждане находятся на лечении в инфекционных отделениях больниц с ограничением на посещение, мобильная связь или интернет остаются единственными средствами общения с родственниками,- передает RT.

Пациенты могут нуждаться не только в коммуникации с близкими, но и в возможности иметь доступ к электронным госуслугам.

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