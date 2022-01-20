В Госдуме сообщили о планах ввести в России обязательную маркировку домашних питомцев

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20 января 2022, 07:49 Источник: Известия

фото: pixabay.com

В России планируется ввести обязательную маркировку кошек, собак и других домашних питомцев. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о включении домашних питомцев в закон об обязательной маркировке и учете животных со ссылкой на Минсельхоз.

По данным парламентария, эти поправки будут внесены ко второму чтению документа, - пишут "Известия". Рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии" в первом чтении пройдет 26 января. В профильном комитете по аграрным вопросам законопроект поддержали.

По мнению экспертов, учет и регистрация домашних животных нужны. Предлагается создать национальную базу данных под патронажем государства.

Бурматов отметил, что люди ждут регистрации этого закона, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Также невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца.

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