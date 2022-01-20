Журналисты и блогеры со всей России рассказали, почему хотят посетить Челябинск

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

20 января 2022, 07:01 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Согласно исследованию журнала «Отдых в России», по итогам 2021 года Челябинская область вошла в топ-20 туристического рейтинга, заняв 14 место. «Гранада ТВ» запустило проект #ХочувЧелябинск, в рамках которого жители разных уголков страны рассказывают, почему они хотели бы посетить Южный Урал и какие достопримечательности региона увидеть.

Первыми своими мыслями поделились журналисты и блогеры. Мара Бочарова с Сахалина мечтает увидеть озера Челябинской области, а журналиста газеты «Аргументы и Факты-Северный Кавказ» Ислана Текеева тронула история львенка Симбы, которого перевезли из Челябинска в Танзанию. «Я опасаюсь хищников, но хочу приехать в Челябинск и узнать, как там поживают обычные коты», — отметил журналист.

Присоединиться к акции может лоюбой желающий, для этого нужно записать вертикальное видео с комментарием о том, почему вы хотите увидеть Челябинскую область и снабдить его хештегом #ХочувЧелябинск.

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