Челябинцев просят назвать район города, в который стоит переехать

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

20 января 2022, 06:59 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Участники голосования должны учитывать благоустройство, транспортную инфраструктуру и сферу ЖКХ.

Сегодня телеграм-канал «Глав.Индекс» запустил анонимный опрос, в котором просит челябинцев выбрать один из районов города, который они могли бы посоветовать своим знакомым, планирующим переехать в мегаполис.

Авторы опроса просят участников при выборе учитывать несколько факторов: благоустроенность общественных пространств, дворовых территорий, развитость транспортной инфраструктуры и сферы ЖКХ. Отдать голос можно за один из 7 районов: Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Советский, Тракторозаводский и Центральный.

Добавим, что телеграм-канал «Глав.Индекс» публикует различные тематические рейтинги, касающиеся Челябинской области. Недавно он представил индекс муниципальных районов и городских округов по количеству торговых мест на ярмарках.

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