Скончался самый старый мужчина на планете

Испанцу Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия на момент смерти было 112 лет и 341 день. Об этом сообщает Readovka.news.
Мужчина родился в испанском городе Леон 11 февраля 1909 года. Он избежал Гражданскую войну в Испании 1936 года, после он основал сапожный бизнес. В свободное время от работы испанец играл в футбол и активно болел за команду своего города.
Мужчина прожил свою долгую жизнь «никого не обижая», в этом, как он считал, и есть секрет его долголетия. Сатурнино занесен в Книгу рекордов Гиннесса в сентябре 2021 года как старейший мужчина в мире.
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