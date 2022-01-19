Подмосковье залетело в топ-10 программы отдыха по кэшбеку

Как пишет "Подмосковье Сегодня", по сообщениям в региональном комитете по туризму, Московская область вошла в десятку самых популярных направлений после старта пятого этапа программы туристического кешбэка. Данный рейтинг составили в Российском союзе туриндустрии.
«Подмосковные отели вошли в десятку объектов, отдых в которых пользуется наибольшим спросом»,- говорится в сообщении.
В ночь на 18 января стартовал пятый этап распродажи туров с кешбеком, в котором принимают участие свыше 660 туроператоров и более 3,3 тысячи отелей, гостиниц и хостелов. Во время проведения акции можно приобрести туры во все регионы страны до тридцатого апреля, для речных круизов - до первого июня.
Акция вызвала настолько большой ажиотаж, что первые бронирования были сделаны уже через несколько минут после ее начала. При этом наибольшим спросом пользуются туры на февраль-март.
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