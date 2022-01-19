Обвал на рынке черного золота предсказал Александр Купцикевич

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19 января 2022, 23:07

pixabay.com

Геополитика стала одной из причин установки психологической отметки в 89 долларов за баррель нефти марки Brent, сообщает «Вечерняя Москва».

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич считает, что именно перегрев нефти геополитикой привел к обновлению цен, установленных в 2014 году. Хотя обстановка на рынке наоборот способствует их охлаждению, поэтому давление на нефть может вернуться.



«Локально вслед за падением глобальных рынков нефть уязвима для нового отката. Потенциально — в область 74–77 долларов, где она может оказаться до конца марта, когда мы увидим дальнейшие шаги по нормализации монетарной политики ФРС (Федеральная резервная система США — прим. «ВМ»), ЕЦБ (Европейский центробанк — прим. «ВМ») и Банка Японии», — сообщает эксперт, также добавляя, что долгосрочный прогноз сильно зависит от адекватности экономической ситуации монетарной политики.

Купцикевич утверждает и то, что пара слабого рубля и растущей нефти выгодна для экспертов нефти и газа, ведь они имеют расходы в рублях, а доход в долларах. Эксперт считает, что это является плюсом для российской экономики и позволит правительству тратить средства на людей охотнее.

На каждый плюс есть минус, поэтому не стоит забывать, что удорожание нефти может привести к инфляции цен на топливо. А вот приток нефтедоллара будет нейтрализован для рубля правилами Минфина, так что повышение цен на нефть не поможет российской валюте.

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