Эксперты подсказали ключ для выявления и устранения криминальных фантазий у детей

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19 января 2022, 23:01

pixabay.com

Что делать, если ребенок сообщил о какой-то случившейся криминальной истории? Как реагировать? Об этом собрала материал «Вечерняя Москва».



Зачастую родители, переживая за ребенка, обращаются в правоохранительные органы. Можно ли это подтвердить или опровергнуть? Разумеется. Проводится установка следов повреждения, ссадин и других гематом, свидетельствующих о насилии. От этого и стоит отталкиваться.



Подтверждение приобретает серьезный вес, отрицание же лишь наталкивает на дополнительную работу экспертов.



«Есть психолог-криминалист, который беседует с ребенком и выясняет: то, что говорит несовершеннолетний, правдивая или ложная информация. Также прослушиваются аудио- и видеозаписи беседы ребенка со следователем. После этого специалист дает свое заключение. В дальнейшем, в том числе на основании этого заключения, строится работа следствия», — объясняет профессор криминалистики Анатолий Кустов.

Однако, вдруг ребенок придумал, переполошившую всех, криминальную ситуацию? Не так давно, в ноябре 2021 года, ученица сочинила историю об изнасиловании, чтобы скрыть употребление алкоголя на вечеринке у подруг. Она рассказала родителям, что ее изнасиловал мужчина азиатской внешности в маске и темной одежде. Однако, специалисты просмотрели камеры видеонаблюдения и пришли к выводу, что девушка лжет. Позже школьница созналась, что все выдумала. И таких историй достаточно для того, чтобы задать вопрос: зачем дети так поступают?

Самая распространенная причина – это недостаток родительского внимания и любви к ребенку.

«Идущий на такой шаг ребенок, как правило, чувствует, что его недостаточно сильно любят и ценят. Он хочет создать у родителей страх: «Вы можете меня потерять». Это как бы предупреждение: если вы не обратите на меня внимание, то, может быть, я с собой что-нибудь сделаю или со мной что-то случится», — сообщила детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

По ее словам, родительское равнодушие сильно давит на детей, которые впоследствии пытаются обратить хоть какое-то на себя внимание. Или же поводом для вранья может стать страх перед наказанием.

«Такое можно ожидать от ребенка, который живет в очень жестких условиях. Например, подвергается либо психическому, либо физическому насилию: родители сильно его ругают, наказывают либо бьют. И тогда ребенок начинает выкручиваться и придумывать разные небылицы, чтобы только спасти себя. Потому что иначе ему просто страшно идти домой», — сказала специалист.

Как тогда действовать родителям? Отказаться от жестких наказаний, изменить подход к ребенку, чаще разговаривать на разные темы, не показывая собственную оценку, чтобы ребенок сделал честный выбор, а не рефлекторно соглашался с собеседником.

Если у родителей возникли сомнения в правдивости рассказанной их чадом истории, можно прибегнуть к простому приему: задавать ребенку один и тот же вопрос, но в разных формулировках, и сравнить ответы.

«Если ребенок увидит, что ситуация серьезная, и поймет, что он в безопасности, он, скорее всего, расскажет правду. И важно, когда ребенок все-таки рискнул и рассказал правду, не наказывать его», — заключила Наумова.

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