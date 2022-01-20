Эвану Питерсу исполнилось 35 лет: творческий путь актера

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20 января 2022, 07:22 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает известный американский актёр кино и телевидения Эван Питерс. Он наиболее известен по роли «Ртути» в фильмах «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

Эван Питерс родился 20 января 1987 года в Сент-Луисе в Миссури и вырос в пригороде Балвин. Его отец вице-президент фонда Чарльза Стюарта Мотта. Он также был участником сообщества «Grand Blanc Community High School», до переезда в Лос-Анджелес в возрасте пятнадцать лет со своей матерью, где он продолжил свою актёрскую карьеру. Питерс учился в школе Бурбанк до второго класса, а позже начал обучение на дому.

Эван Питерс дебютировал на экране в 2004 году с малой роли в комедии «Ночная тусовка». В том же году он сыграл главную роль в независимом фильме «Спасая Адама», который принёс ему премию Phoenix Film Festival в категории прорыв года.

На телевидении он снялся в недолго живущих сериалах «Дни» и «Нашествие». С 2008 по 2009 год он появился в шести эпизодах телесериала «Холм одного дерева». Прорывом в карьере Питерса стала роль в телесериале-антологии канала FX, «Американская история ужасов». В первом сезоне он играл подростка, социопата и убийцу Тейта Лэнгдона, во втором сезоне Кита Уокера, ошибочно обвинённого в убийстве жены, эта роль принесла ему номинацию на премию «Спутник», за «Лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или телефильме».

В 2013 году Питерс снялся в независимой комедии «Взрослый мир», вместе с Джоном Кьюсаком и Эммой Робертс.

В 2012 году Эван Питерс начал встречаться с Эммой Робертс, с которой он познакомился на съёмках фильма «Взрослый мир». В марте 2013 года пара обручилась, но вскоре они прекратили свои отношения в июне 2015 года. Осенью 2019 года Эван начал отношения с американской певицей Холзи. Однако уже в марте 2020 года стало известно, что пара рассталась.

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