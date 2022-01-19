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19 января 2022, 20:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвия планирует предоставить Украине вооружение, но отправку военных оценивать не будут. Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс латвийским СМИ.

Пабрикс также осудил европейские страны, которые не готовы оказать Киеву военную поддержку.

«Мы не рассматриваем отправку военных на территорию Украины. Мы знаем, что дадим украинцам, но я точно скажу, когда эти самолеты приземлятся в украинском аэропорту. Но мы знаем. Мы предполагаем, что там будут и предметы латвийского производства, и то, что есть у нас на складах, но произведено не в Латвии. Но это для потенциальной защиты Украины было бы очень важно», — рассказал министр.

«Мы будем готовы предоставить как летальное, так и нелетальное вооружение. Это касается всех трех стран Балтии. Мы не единственные. Я очень сожалею, что у нас есть отдельные страны Европы, которые по разным причинам не готовы это делать. Я думаю, что это неправильно», — считает политик.

«Прямой угрозы латвийскому государству в данный момент нет. Мы таких не видим. Но в случае, если начнется что-то активное — не дай бог, нападение России на Украину — конечно, нам нужно будет считаться с разного рода дополнительными вызовами во всем европейском регионе. Это совершенно ясно», — добавил он.

Москва выдвинула НАТО совершенно невыполнимые требования — возможно, для того, чтобы показать россиянам, что они окружены врагами и надо бы сплотиться вокруг лидера. И хотя после неудачных переговоров с Североатлантическим альянсом «настоящей» войны с Украиной скорее всего не будет, гибридные атаки вполне возможно, сказал в передаче «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4 политолог Юрис Розенвалдс.

Ранее посол Украины в Латвии Александр Мищенко, комментируя переговоры России с НАТО отметил, что поступил ясный сигнал: только Киев и участники альянса (а не Кремль) могут решать, вступать его стране в этот военно-политический блок или нет. И пообещал, что в случае атаки для России «легкой прогулки в Украине не будет».

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