СКР проводит проверку в сургутской больнице после гибели двух медсестер

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19 января 2022, 20:06 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В травматологической больнице Сургута две сотрудницы отделения анестезиологии покончили с собой с разницей в два месяца. У обеих остались несовершеннолетние дети.

По словам коллег погибших, в отделении была напряженная атмосфера. У медсестер был длительный конфликт с руководством, их заставляли перерабатывать, задерживали зарплату, не разрешали меняться сменами. Тем, кто жаловался, грозили увольнением и плохой характеристикой.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что основная версия по обоим обстоятельствам — доведение до суицида в ходе конфликта с руководством, но пока подтверждений этому нет. Сейчас идет сбор информации.

После второго случая суицида старшая медсестра ушла в отпуск. На днях медсестрам анестезиологического отделения представили нового руководителя.

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