Вильфанд предупредил москвичей о низком атмосферном давлении в пятницу

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19 января 2022, 20:36 Источник: Свободная пресса

снег, фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что Московский регион ожидает «мягкая зима». По его словам, остаток недели в городе будет «комфортная погода».

«В начале недели были очень теплые дни, а в Крещенские дни температура понизилась, хотя подлинных Крещенских морозов в этом году, по сути, не было. Так, 19 января в столице днем было всего минус девять градусов. Если говорить о норме, то температурный фон ее превышает примерно на два градуса. недели москвичей и гостей столицы ждет вполне комфортная погода»,- поделился он газете «СП».

Синоптик добавил, что 20 января в первой половине дня будет еще солнечная погода, но уже к концу дня набегут облака, усилится ветер до 15 метров в секунду и пойдет небольшой снег. Согласно прогнозу, в пятницу будет усиление ветра и небольшая метель. Вильфанд пояснил, что 21 января снег станет более заметным, поскольку приближается область низкого атмосферного давления - на 10−12 миллиметров ртутного столба ниже нормы.

Отмечается, что ночные температуры в четверг будут на уровне минус 8-10 градусов, в пятницу - минус 4−6, в субботу минус 6−8, а днем - около пяти градусов мороза.

«В воскресенье опять изменится циркуляция, и погодой над Европейской Россией будет управлять хорошо выраженный антициклон. В связи с этим температура опять понизится, хотя по отношению к норме она все равно будет выше: ночью 23 января ожидаются минус 8−12, а в последующие дни - минус 9−14 градусов, а днем - минус 7−8 градусов и небольшие осадки. То есть — хорошая зимняя погода»,- продолжил он.

Специалист уточнил, что с понижением температуры, и после выпадения снега гололедица станет меньше.

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