По мнению министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, латвийской армии не хватает солдат. Министр поручил командующему Национальными вооруженными силами Латвии Леониду Калниньшу подготовить доклад, как увеличить число солдат.
"Я поручил Минобороны и командующему НВС подготовить доклад о том, как мы можем более успешно увеличить численность личного состава, потому что нам нужны новые солдаты и военнослужащие", - сказал министр.
В настоящее время рассматриваются различные методы, включая идею расширить доступ к обучению.
"Результат еще разрабатывается, и у нас будут внутренние обсуждения по этому поводу", - добавил министр.
Уже сообщалось, что из-за рождаемости и других причин в прошлом году армии удалось набрать меньше солдат по сравнению с предыдущим годом.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости