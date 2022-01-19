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19 января 2022, 19:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

По мнению министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, латвийской армии не хватает солдат. Министр поручил командующему Национальными вооруженными силами Латвии Леониду Калниньшу подготовить доклад, как увеличить число солдат.

"Я поручил Минобороны и командующему НВС подготовить доклад о том, как мы можем более успешно увеличить численность личного состава, потому что нам нужны новые солдаты и военнослужащие", - сказал министр.

В настоящее время рассматриваются различные методы, включая идею расширить доступ к обучению.

"Результат еще разрабатывается, и у нас будут внутренние обсуждения по этому поводу", - добавил министр.

Уже сообщалось, что из-за рождаемости и других причин в прошлом году армии удалось набрать меньше солдат по сравнению с предыдущим годом.

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