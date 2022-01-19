COVID-19 у детей может продолжаться почти полгода

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19 января 2022, 17:53 Источник: iz.ru

Фото: istockphoto.com

Датские ученые провели масштабное исследование и выяснили, что симптомы COVID-19 у детей могут сохраняться до пяти месяцев. Самыми распространенными длительными проявлениями болезни оказались слабость, потеря обоняния и вкуса.



На вопросы о симптомах и их длительности дети отвечали сами. Среди переболевших дошкольников (до пяти лет) проявления COVID-19 более четырех недель испытывали 17,6%, а среди школьников (от шести до 17 лет) — 28,2%. В контрольной группе различные неприятные симптомы более четырех недель испытывали 14,8% дошкольников и 27,2% школьников.



Оказалось, что долгосрочные болезненные проявления могут быть связаны не только с инфекцией, но и с множеством других недугов или психологических факторов. Так, трудности с концентрацией внимания, головная боль, боль в мышцах и суставах, а также тошнота чаще встречалиcь в контрольной группе не болевших коронавирусом детей, чем среди перенесших инфекцию.



Такой распространенный у переболевших COVID-19 детей длительный симптом, как утомляемость, может лечится с помощью соблюдения режима и витаминной терапии, считает сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич. По ее словам, способов лечения потерянных из-за коронавируса запахов и вкуса пока нет даже для взрослых.



Длительность симптомов у детей старше 15 лет вообще может быть сопоставима со взрослыми. Ранее сообщалось, что у одной пациентки в США COVD-19 продолжался 355 дней. Женщину с очень ослабленным после терапии против рака иммунитетом лечили в американском Национальном институте здоровья. Болезнь отступала и вновь возвращалась, пока не была побеждена с помощью плазмы переболевших с высоким содержанием антител к коронавирусу.





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