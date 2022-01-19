Аргументы Недели → Общество 13+

19 января 2022, 17:05

На уборку пешеходных пространств от снега в РФ существует свой строгий регламент, нарушение которого вполне может стать основанием для жалоб и штрафов.



Соответствующие нормы вступили в силу и не менялись аж с 1978 года. Называется этот документ Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населённых мест (утверждена Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978). Он действует на всей территории РФ вне зависимости от региона. Документ работает в «тандеме» с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». Именно в этих документах прописаны все основные требования к чистоте дорог зимой, обязательные к соблюдению жилищно-коммунальными службами.



Во время снегопада допускается наличие снежного покрова высотой от 5 до 12 см (в зависимости от категории улицы, которая, в свою очередь, зависит от её проходимости). После снегопада в регионах с холодными зимами и устойчивым снежным покровом в зимнее время (фактически это все регионы страны за исключением Южного федерального округа) допускается снежный покров из утоптанного снега не выше 6 см.



Соответственно, требовать очистки снега до асфальта правомерно разве что на юге страны. Неровности на утоптанном снегу возможны, но не выше и не глубже 4 сантиметров. Также нормативные документы предписывают посыпать тротуары песком и другими антискользящими средствами не позднее чем через 3 часа после окончания снегопада. Если же на тротуаре образовалась наледь, на её ликвидацию нормативные документы отводят от 12 часов до суток.



Территории с проходимостью от 100 до 250 человек в час должны чиститься в течение 1 и 2 часов соответственно. Улицы и переулки, где проходит менее 100 человек в час, должны быть приведены в порядок в течение трёх часов. ГОСТом складировать снег на тротуарах и газонах запрещено.



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